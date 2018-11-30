«АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовы инвестировать 70 млрд рублей
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Более 70 млрд руб. в течение 10 лет могут вложить «АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в рамках инвестиционного контракта – заявку на его заключение компании уже подали. Об этом через представителя сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Деньги пойдут на развитие «модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства». По его словам, проект может быть реализован предприятиями «АвтоВАЗа», Renault (московский «Рено Россия», выпускает модели Renault и Nissan), Nissan (санкт-петербургский «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», выпускает модели Nissan) и дистрибутором Mitsubishi «Мицубиси моторс рус» (владеет долей в совместном автозаводе с группой PSA в Калуге).
В обмен на инвестиции участники инвестконтрактов получают налоговые льготы и гарантии неухудшения условий бизнеса. По размеру инвестиций контракт с «АвтоВАЗом» и альянсом может стать самым крупным в автопроме. К примеру, второй по величине – уже подписанный контракт с «Камазом» и «Даймлер Камаз рус» (46,5 млрд руб.). Контрактом предусматривается развитие производства моделей Lada, Nissan и его бренда Datsun, Renault и Mitsubishi, перечисляет представитель Минпромторга. Подробности проектов он не раскрыл. В основном речь идет об уже выпускаемых автомобилях. Впрочем, он упомянул и о новых моделях – Lada Van, а также о новой версии кроссовера Renault Duster и купе-кроссовере Renault Arkana. Последний был впервые показан на Московском автосалоне в августе. Его производство планируется начать в первом полугодии 2019 г. Что будет представлять собой Lada Van, представитель «АвтоВАЗа» не пояснил. Это модификация на базе фургона Largus, сообщил «Ведомостям» знакомый менеджеров «АвтоВАЗа».
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