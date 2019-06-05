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Продажи «АвтоВАЗа» в мае резко замедлились

В мае в России было продано 28 739 автомобилей Lada – на 0,4% больше, чем годом ранее, сообщил «АвтоВАЗ». Тем не менее продажи Lada в годовом выражении замедлились после роста в апреле на 5,2% – в апреле в России было продано 32 316 Lada.

По итогам пяти месяцев продажи выросли на 3,6% до 143 418 машин. Самой продаваемой моделью, как и в апреле, была Granta. Было реализовано 11 095 шт. – рост на 30,7%. Осенью 2018 г. это семейство расширилось за счет новых кузовов, а сама Granta получила фирменный X-стиль. Второе место среди моделей Lada в мае сохранила Vesta: ее продажи составили 8818 автомобилей, рост на 14,9%.

Lada к концу мая заняла около 21% рынка, по оценке «АвтоВАЗа». При такой доле весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в мае мог составить около 137 000 машин. Это почти на 7% меньше, чем было продано в России в мае 2018 г., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Отчет АЕБ за май еще не публиковался.

В 2017–2018 гг. российский автомобильный рынок рос двузначными темпами, но в отдельные месяцы этого года продажи, напротив, показали отрицательную динамику: в феврале по сравнению с февралем 2018 г. они сократились на 3,6%, в апреле – на 2,7%.

Правительство поддерживало спрос с помощью программ льготного автокредитования и лизинга. За четыре месяца с начала года в рамках этих программ суммарно было продано более 49 000 автомобилей, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Из них 38 000 машин – по программе льготного автокредитования («Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль») и 11 000 шт. по программе льготного автолизинга («Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг»). Выделенные средства на эти программы уже закончились. Теперь Минпромторг прорабатывает вопрос дополнительного выделения 10 млрд руб. из резервного фонда правительства: 6 млрд руб. на льготное автокредитование и 4 млрд руб. на льготный лизинг. По расчетам Минпромторга, это позволит дополнительно реализовать в 2019 г. около 65 000 машин.