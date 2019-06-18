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Россияне смогут получать госномера для машин в частных организациях

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона, позволяющий гражданам получать госномера для автомобилей при их регистрации как в ГИБДД, так и в специализированных организациях, передает ТАСС. «Законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом высказанных замечаний», – говорится в проекте отзыва комиссии, имеющегося в распоряжении агентства.

Помимо этого правкомиссия предлагает внести поправки в еще не вступивший в силу закон о регистрации транспортных средств. Этот закон должен вступить в силу 4 августа, рассказал ТАСС первый зампредседателя думского комитета по транспорту Михаил Авдеев. Законом разрешается наделить пункты изготовления госномеров правом предоставления такой услуги.

«Более чем в половине регионов к этому, мягко говоря, еще не готовы», – заявил Авдеев. По его словам, более чем в 30 российских регионах за таким знаком нужно будет ехать более чем за 100 км, а в некоторых субъектах таких организаций не существует. По этой причине человеку нужно предоставить выбор – получить номер в ГИБДД или в спецорганизации, пояснил Авдеев. Стоимость услуги будет ограничена суммой в 2000 руб. «Человек получает документ в ГИБДД. Если в расположенном рядом специализированном пункте получение знаков будет стоить дешевле, он пойдет туда получать госномера», – заключил Авдеев.

В августе 2018 г. президент Владимир Путин одобрил законопроект, предлагающий разрешить регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД. Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в 2011 г. В первом чтении депутаты приняли его только в 2013 г. После законопроект находился на доработке. В июле 2018 г. парламентарии приняли законопроект в третьем, окончательном чтении. Закон позволит покупателям автомобилей регистрировать их и получать госномера в автосалоне.