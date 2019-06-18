Новости
Авто
Новости

Россияне смогут получать госномера для машин в частных организациях

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона, позволяющий гражданам получать госномера для автомобилей при их регистрации как в ГИБДД, так и в специализированных организациях, передает ТАСС. «Законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом высказанных замечаний», – говорится в проекте отзыва комиссии, имеющегося в распоряжении агентства.

Помимо этого правкомиссия предлагает внести поправки в еще не вступивший в силу закон о регистрации транспортных средств. Этот закон должен вступить в силу 4 августа, рассказал ТАСС первый зампредседателя думского комитета по транспорту Михаил Авдеев. Законом разрешается наделить пункты изготовления госномеров правом предоставления такой услуги.

«Более чем в половине регионов к этому, мягко говоря, еще не готовы», – заявил Авдеев. По его словам, более чем в 30 российских регионах за таким знаком нужно будет ехать более чем за 100 км, а в некоторых субъектах таких организаций не существует. По этой причине человеку нужно предоставить выбор – получить номер в ГИБДД или в спецорганизации, пояснил Авдеев. Стоимость услуги будет ограничена суммой в 2000 руб. «Человек получает документ в ГИБДД. Если в расположенном рядом специализированном пункте получение знаков будет стоить дешевле, он пойдет туда получать госномера», – заключил Авдеев.

В августе 2018 г. президент Владимир Путин одобрил законопроект, предлагающий разрешить регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД. Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в 2011 г. В первом чтении депутаты приняли его только в 2013 г. После законопроект находился на доработке. В июле 2018 г. парламентарии приняли законопроект в третьем, окончательном чтении. Закон позволит покупателям автомобилей регистрировать их и получать госномера в автосалоне.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Зеленский: «Газпром» и «Нафтогаз» могут договориться о транзите газа через Украину

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Нафтогаз» и «Газпром» могут договориться о транзите российского газа в ЕС через территорию Украины, предположил президент Украины Владимир Зеленский. «Вы знаете, что у нас заканчивается контракт [на транзит российского газа] в конце этого года. Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки», – цитирует политика «Интерфакс».

Контракты на поставку российского газа в страны Европы истекают в конце 2019 г. Будут ли они продлены, пока неизвестно. В январе на трехсторонней встрече Россия – ЕС – Украина, посвященной обсуждению транзита газа через Украину после 2019 г., сторонам не удалось договориться из-за разночтений в оценках решения Стокгольмского арбитража.

В декабре 2017 г. и феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и транзите топлива через украинскую территорию, обязав российский холдинг перечислить украинской стороне $2,56 млрд и еще $4,7 млрд за транзит в 2018–2019 гг. «Газпром» решения суда обжаловал. Слушания по апелляции назначены на октябрь 2019 г.

В июне 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передавал «Интерфакс».

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Медведев предложил увеличить пособие по уходу за детьми до прожиточного минимума

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер Дмитрий Медведев предложил увеличить размер пособия по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе. Это коснется только тех семей, чей доход ниже установленного уровня, уточнил он.

Это предложение премьер озвучил на совещании по реформированию системы компенсационных выплат по уходу за ребенком. О его итогах Медведев доложит президенту. Если Путин поддержит увеличение пособий, они должны будут приобрести силу указа, добавил глава правительства.

Сейчас ежемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 50 руб. Медведев напомнил, что эта выплата была введена в 1994 г. и с тех пор ни разу не индексировалась. По словам премьера, «ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду».

О том, что правительство планирует рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, Медведев говорил еще в апреле во время ежегодного отчета в Госдуме. Увеличить выплаты планируется с 2020 г.

Недвижимость
Новости

Венчурный фонд Абрамовича инвестировал в стартап по управлению недвижимостью

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Венчурный фонд Impulse VC, среди пайщиков которого числится бизнесмен Роман Абрамович, инвестировал в сервис GuestReady, который помогает арендодателям управлять недвижимостью. Об этом пишет TechCrunch. Всего стартапу удалось привлечь $6 млн средств инвесторов в ходе этого раунда. Impulse VC и инвесткомпания VentureSouq из Дубая стали ведущими инвесторами этого раунда.

Это не первая инвестиция венчурного фонда, связанного с Абрамовичем, в данный стартап. В 2017 г. Guest Ready уже привлекал на рынке капитала $3 млн в ходе посевного раунда. Тогда TechCrunch назвал Impulse VC основным инвестором в данный стартап.

Стартап в области гостеприимства GuestReady был основан три года назад. Он оказывает такие услуги владельцам недвижимости, как уборка, стирка, регистрация заезда и выезда гостей. По данным сайта GuestReady, он ведет более 2000 объектов в шести странах – Великобритании, Франции, Португалии, ОАЭ, Малайзии и Гонконге. Стартап сотрудничает с такими агрегаторами жилья для сдачи в аренду, как Booking.com, Airbnb и HomeAway (принадлежит Expedia), рассказал в интервью изданию гендиректор GuestReady Александр Лимперт. По его словам, выручка от заказов на GuestReady приближается к $50 млн в год, однако конкретное количество заказов он не назвал.

Средства инвесторов нужны стартапу не только для развития бизнеса, но и для поглощения конкурентов, предполагает TechCrunch. По данным издания, два месяца назад GuestReady поглотил французский сервис BnbLord, который оказывает аналогичные услуги владельцам недвижимости во Франции и Португалии и является крупнейшим игроком рынка в этих странах.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

РБК узнал об обысках в музее бизнесмена Давида Якобашвили

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей компании «Вимм-билль-данн» – Давида Якобашвили, сообщил РБК со ссылкой на знакомого бизнесмена и источник, близкий к РСПП. По словам одного из собеседников издания, действия правоохранительных органов связаны с уголовным делом, возбужденным ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора.

Якобашвили отказался комментировать «Ведомостям» эту информацию, добавив, что сейчас находится в Женеве на конференции Международной организации труда. Запрос в ФСБ пока остался без ответа. Представитель музея отказалась от комментария.

Как следует из решения на сайте Мосгорсуда, в 2018 г. Минахи судился с Якобашвили по поводу займов: он требовал предоставить ему $4,7 млн по ранее заключенным кредитным договорам. Якобашвили отказывался это делать, утверждая, что «никогда не брал денежных средств у Минахи в долг», напротив, тот брал у него деньги регулярно без оформления каких-либо документов, отдавал частями и на момент судебного разбирательства долги полностью не вернул. В октябре 2018 г. Таганский районный суд отказал в требованиях Минахи из-за отсутствия подлинников кредитных договоров и подозрений в том, что предоставленные суду копии созданы с использованием компьютерного монтажа. В ноябре Мосгорсуд утвердил данное решение в окончательной форме.

Российский Forbes оценивает состояние Якобашвили в $750 млн. Бизнесмен был одним из основателей компании «Вимм-билль-данн», продав свою долю в 2011 г. компании PepsiCo. В 2018 г. Якобашвили открыл в центре Москвы музей «Собрание», в котором представлены коллекции антикварных часов и механических музыкальных инструментов.

Якобашвили входит в правление РСПП, также являясь председателем комиссии по корпоративной этике при РСПП. Среди недавних споров, которые рассматривала комиссия по этике, – претензии инвестфонда Baring Vostok к миноритариям банка «Восточный» Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring».

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Суд признал негативный видеоролик о мясе «Мираторга» недостоверным

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Московской области признал размещенный в сети видеоролик о некачественном мясе «Мираторга» не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию, говорится в сообщении компании. «Компания считает недопустимым распространение непроверенной и не соответствующей действительности информации, которая негативно влияет на имидж холдинга и вводит в заблуждение аудиторию ресурса, в том числе сотрудников компании, партнеров, потребителей», – отмечается в пресс-релизе.

По информации компании, видеоролик в интернете распространяют неустановленные лица. На видео демонстрируется некачественная мясная продукция, которую якобы поставляет «Мираторг». Доказательств того, что это мясо действительно было произведено «Мираторгом», нет. За кадром мужчина утверждает, что кусок мяса – это шея весом 4–5 кг. После разморозки этого мяса кусок якобы значительно уменьшается в размерах. «Она (мясо. – «Ведомости») вся в геле. Половина жира, жрать невозможно», – говорит голос за кадром. По мнению автора видео, за компанией стоит премьер Дмитрий Медведев.

«Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации 31 мая. В картотеке судебных дел пока не опубликовано решение суда. «Ведомости» ожидают от «Мираторга» ответа на вопрос, будет ли компания добиваться удаления ролика.

«Мираторг» – крупнейший российский производитель свинины (423 000 т в живом весе) и говядины (108 000 т), по данным отраслевых союзов за 2018 г. Компания принадлежит братьям Виктору и Александру Линникам. В начале мая пресс-служба правительства опровергала наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой (в девичестве Линник) и владельцами «Мираторга». Предприниматели не являются «ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой», – утверждали в пресс-службе правительства. Опровергал родственную связь и президент «Мираторга» Виктор Линник. «Это просто совпадение. Мы не родственники», – говорил он.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям принят во втором чтении

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Законопроект о компенсациях ипотечных кредитов многодетным семьям прошел второе чтение в Госдуме, говорится в материалах нижней палаты парламента. Согласно документу, право на 450 000 руб. компенсаций из средств бюджета получат отец или мать, которые являются заемщиками и у которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родится третий ребенок или последующие дети. Эти средства будут выделены однократно на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки. Также остатки этой суммы могут быть использованы на погашение процентов по кредиту.

С инициативой о компенсациях для многодетных семей выступил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале. Он предложил ввести эту меру «задним числом» – с 1 января 2019 г. Путин напомнил, что с 2007 г. за второго рожденного или усыновленного ребенка российская семья может получить материнский капитал в 453 000 руб. С учетом новой выплаты семьи смогут направить на приобретение жилья около 900 000 руб., посчитал президент. По его словам, эта сумма позволит оплатить значительную часть от стоимости жилья в регионах.

Внесли совместный законопроект в Госдуму в начале мая спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Володин тогда пообещал, что законопроект будет в приоритетном порядке рассмотрен на заседании Госдумы, передавал ТАСС.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедности

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил высказывание Путина о том, что в России действительно «количество людей, доходы которых сократились, слегка подросло и в связи с внешней экономической конъюнктурой, и в связи с рядом процессов, которые происходят в нашей экономике». При этом говорить о росте бедности в данном случае нельзя, подчеркнул Песков. «А главное, – добавил он, – что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня самой первоочередной и собственно реализация многих нацпроектов имеет своей целью как раз решение этой проблемы».

«То есть в плане наличия проблемы – да, это хорошо известно, этого никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать мы тоже считаем неверным», – подытожил представитель Кремля.

Кудрин высказался о бедности в выпуске программы «Познер» на «Первом канале», который вышел 17 июня. На вопрос телеведущего Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, руководитель Счетной палаты ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство». Также он назвал бедность в России позором.

Политика
Новости

Госдума приостановила договор с США о ликвидации ракет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума приняла законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, президент может принять решение о возобновлении действия ДРСМД. Законопроект вступит в силу, когда будет официально опубликован.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о том, что США выйдут из ДРСМД. Американские власти утверждают, что российская сторона нарушает положения этого договора. В декабре 2018 г. госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Ультиматум должен был истечь 2 февраля.

В этот же день президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу и объявил о том, что Россия приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что это зеркальный ответ на такое же решение со стороны США. В мае Путин внес законопроект об этом в Госдуму.

ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 г. Он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Политика
Новости

Песков прокомментировал планы Зеленского поговорить с Путиным о Донбассе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Кремле знают о планах президента Украины Владимира Зеленского начать разговор с президентом России Владимиром Путиным со слов «Донбасс и Крым являются территорией Украины». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса», – заявил Песков. Он также отметил, что по Крыму «уже особо и говорить нечего».

Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что Путин всегда начинает общение с «правильных фраз». По его словам, возможная встреча с Зеленским не станет исключением.

Ранее Зеленский в интервью немецкой газете Bild сказал, что на первой встрече с Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Он подчеркнул, что надеется на скорое возвращение полуострова в состав страны.

Технологии
Новости

Facebook раскрыл подробности запуска собственной криптовалюты

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Facebook объявила о создании специального подразделения Calibra, которое займется финансовыми услугами во всех сервисах, принадлежащих интернет-гиганту, говорится в пресс-релизе Facebook. В 2020 г. Calibra запустит первый продукт – цифровой кошелек для криптовалюты Libra, над созданием которой с 2018 г. трудится Facebook. Цифровой кошелек интегрируют в мессенджеры Facebook и WhatsApp. Также он будет доступен в виде отдельного приложения. Владельцы таких кошельков смогут не только тратить и пересылать деньги, но и сберегать их, отмечается в материалах компании.

Получить цифровой кошелек сможет любой владелец смартфона, пообещал Facebook. В дальнейшем компания предложит дополнительные финансовые сервисы предпринимателям и физлицам: с помощью цифрового кошелька они смогут оплачивать счета в «одно касание», ездить в общественном транспорте без проездного или купить чашку кофе, не расплачиваясь картой или наличными.

Facebook обещает, что внедрит современные средства защиты денег пользователей от мошенников, которые используют банки. Для доступа к кошельку придется проходить процедуру верификации, автоматизированные системы будут отслеживать операции с кошельком для предотвращения хищений. Пользователи, потерявшие телефон или пароль, смогут обратиться в службу поддержки, которая будет решать проблему в режиме реального времени. Всем пострадавшим от мошенников с криптовалютой Libra Facebook будет предлагать компенсации. Facebook обещает, что его подразделение не будет делиться персональными данными пользователей и финансовой информацией о них с любым другим подразделением компании или третьими лицами, за исключением случаев, когда того требует соблюдение законодательства. Также в компании утверждают, что не будут таргетировать для владельцев кошельков рекламу или подборки других продуктов Facebook.

Уже известно о том, что в проекте примут участие три крупнейшие платежные системы: Visa, Mastercard и Paypal, писала WSJ. Вместе с Uber, который также заинтересовался Libra, они вложат примерно по $10 млн в ее разработку. Как пишет на своей странице в Facebook основатель компании Марк Цукерберг, сейчас с Libra готовы сотрудничать 27 компаний, в их числе Booking.com, eBay, Vodafone, Spotify, Ahchorage, Coinbase, Lyft и др. До запуска криптовалюты соцсеть планирует довести число инвесторов до 100, пишет FT со ссылкой на источники в этих компаниях.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в устоявшемся, классическом формате, сказал журналистам во вторник, 18 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У президента будет при необходимости возможность выходить на связь и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства. Такая связь предусмотрена, а в целом это будет классический формат. Акцент, естественно, на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей – и те, которые поступили за 10 дней с момента объявления сбора вопросов, и те, которые будут поступать во время прямого эфира», – рассказал представитель Кремля.

Прямая линия с Путиным состоится в полдень 20 июня в Гостином дворе, напомнил Песков. По его словам, ближайшие два дня Путин намерен полностью посвятить подготовке к этому событию. «Он и сам готовится, читает весь набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства. При необходимости связывается с министрами, руководителями различных органов власти, [проводит] совещания с администрацией в этом плане и смотрит, естественно, массив обращений граждан». Блоки наиболее волнующих граждан вопросов уже определились, подтвердил представитель Кремля, но раскрыть их он отказался.

Прямая линия с президентом, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году передача выйдет в эфир в 17-й раз (в 2004 и 2012 гг. она не выходила). Она будет идти на «Первом канале», телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

Читать ещё
Preloader more
Фото