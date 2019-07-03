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Tesla продала рекордное количество электрокаров

Tesla Илона Маска продала во II квартале более 95 000 электрокаров, что стало рекордным показателем за всю историю компании, следует из ее материалов. До этого Tesla удавалось продать 90 700 машин за квартал, это случилось в IV квартале прошлого года. Больше всего было продано машин Model 3 – около 78 000 электрокаров. На долю Model S и Model X пришлось около 18 000 продаж.

Во II квартале 2019 г. Tesla произвела рекордное количество автомобилей – более 87 000 единиц, говорится в материалах Tesla. Больше всего было произведено машин Model 3 – около 73 000 единиц. В ряду Model S и Model X было выпущено около 15 000 машин.

В текущем году основатель Tesla поставил для компании цель произвести и продать от 360 000 до 400 000 машин, однако первые полгода продажи компании падали: за этот период компания поставила менее 160 000 электрокаров.

Tesla в I квартале отчиталась о чистом убытке, который составил $702,1 млн. В числе причин компания назвала сокращение продаж и крупнейшую в истории выплату по конвертируемым облигациям в размере $920 млн.

Два предшествовавших спаду квартала производитель электромобилей демонстрировал прибыль: $139,4 млн в IV и $311,5 млн – в III квартале 2018 г. Маск пообещал, что Tesla вернется к прибыли в III квартале 2019 г. Финансовых показателей за II квартал 2019 г. производитель электромобилей не раскрывал.