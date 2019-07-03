В штаб-квартире Renault во Франции прошли обыски по делу Карлоса Гона
Правоохранительные органы пришли с обыском в штаб-квартиру Renault в коммуне Булонь-Бийанкур, сообщает L'Express. Компания подтвердила информацию об обысках.
Обыск проводит Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями. Это подразделение занимается расследованием в отношении бывшего руководителя альянса Renault-Nissan Карлоса Гона.
Гона задержали впервые в прошлому году по подозрению в нарушении финансового законодательства. По версии следствия, он мог скрывать размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г.
В апреле Гона задержали в четвертый раз, но потом снова отпустили под залог. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan на сумму более $34 млн дилерскому центру в Омане в тот период. Часть этих денег могла быть переведена связанной с Гоном компании. Он вину не признает.