Председатель совета директоров BMW уйдет в отставку

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«Википедия» заблокировала группу провластных авторов

Группа из восьми участников скоординированно вносила правки в статьи о губернаторах, государственных проектах и оппозиции, пишет «Медуза» со ссылкой на расследование сооснователя цифрового издательства «Викифай» Михаила Грузнова. Авторы дописывали положительную информацию в статьи о губернаторах, в то время как материалы об оппозиционерах получали негативные дополнения. Семь из авторов после проверки были бессрочно заблокированы, остальных могут заблокировать после продолжения разбирательства, пишет «Медуза».

Например, пользователь с ником Oldfishkeeper в течение месяца после регистрации дополнял статьи по химии и технологии, а затем переключился на статьи о бывшем депутате Госдумы Дмитрии Гудкове и бывшем кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине. В их биографии были добавлены факты, характеризующие их с негативной стороны, написал Грузнов на сайте Wiki в разделе «Проверка участников». Всего же Грузнов обнаружил 12 редакторов, которые действовали по похожей схеме: добавляли негативные комментарии в статьи про российскую оппозицию, сотрудников ФБК, они создали статью «Дело Ивана Голунова», в которой изложили фабулу обвинения, но вносили позитивные правки в статьи о губернаторах или инфраструктурных проектах, например о «Северном потоке – 2».

В биографии губернаторов авторы добавляли положительные подробности. Так, в статье о губернаторе Ростовской области Василии Голубеве появился раздел про семью и детей, а в статье об Алексее Навальном, напротив, – про финансирование из-за границы, написал Грузнов. Делая правки, все авторы ссылались на провластные источники и на РИА «ФАН», которое принадлежит знакомому президента, бизнесмену Евгению Пригожину.

К расследованию Грузнова впоследствии подключились пользователи «Википедии», имеющие права проверять других участников, пишет «Медуза». Они выяснили, что 8 из 12 учетных записей связаны между собой и, «похоже, имеют доступ к паролям друг друга». Редакторы, зарегистрированные на сайте с 2007 по 2013 г., помогали новым пользователям продвинуться внутри сообщества и удаляли положительную информацию в статьях об оппозиции, выявилось в ходе разбирательства. Но опрелить, кто стоит за этими учетными записями, не удалось, пишет «Медуза».

Это не первая массовая блокировка в истории русскоязычной «Википедии». В 2010 г. «Википедия» по решению собственного арбитражного комитета заблокировала 26 пользователей, которые на внешнем ресурсе координировали негативные правки к статьям на темы, связанные с Арменией.