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Китайский автоконцерн Great Wall вложит 42 млрд рублей в производство автомобилей в России

Межведомственная комиссия по заключению специальных инвестиционных контрактов одобрила проект китайского автоконцерна Great Wall, сообщил представитель Минпромторга. Контракт, который планируется подписать с российской «дочкой» автоконцерна – «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», предполагает развитие автозавода, построенного в Тульской области.

«Компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд руб. в создание производства автомобилей в suv-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления автомобилем», – передал через представителя министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, налоговые поступления в результате реализации пооекта составят более 90 млрд руб., число рабочих мест достигнет 877.

Российский завод Great Wall официально открылся 5 июня 2019 г. Инвестиции составили $500 млн. На предприятии в режиме полного цикла выпускаются кроссоверы Haval. Текущая проектная мощность завода – до 80 000 машин в год, в дальнейшем она может увеличиться до 150 000 шт. в год.

В 2018 г. в России было продано 3213 автомобилей Haval, марка заняла 0,2% рынка, гласят данные АЕБ.

В обмен на повышение локализации компании, подписавшие спики, получают гарантии неухудшения налоговой нагрузки, налоговые льготы, доступ к госзакупкам и другим мерам поддержки.

Крупнейший по заявленным инвестициям инвестконтракт был заключен с «АвтоВАЗом» с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi – 70 млрд руб. Второй по стоимости контракт заключила группа Volkswagen – 61,5 млрд руб. На третьем месте – проект «Камаза» и его СП с Daimler («ДК рус») на 46,5 млрд руб. Минимальная сумма по этим контрактам – 750 млн руб.