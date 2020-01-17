Авто

Fiat Chrysler и Foxconn создадут совместное производство электромобилей

Ведомости

Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) начал переговоры с тайваньской Foxconn Technology Group о создании совместного предприятия по производству электромобилей. Об этом сообщается в пресс-релизе FCA. В нем отмечается, что деятельность СП на первом этапе будет сфокусирована на китайском рынке.

Сейчас стороны находятся в процессе подписания предварительного соглашения, которое станет основой для дальнейших обсуждений, пояснил Fiat.

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