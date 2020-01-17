Fiat Chrysler и Foxconn создадут совместное производство электромобилей

Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) начал переговоры с тайваньской Foxconn Technology Group о создании совместного предприятия по производству электромобилей. Об этом сообщается в пресс-релизе FCA. В нем отмечается, что деятельность СП на первом этапе будет сфокусирована на китайском рынке.