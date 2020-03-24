PSA приостановит производство автомобилей в Калужской области
Groupe PSA приостановит с 1 по 3 апреля производство автомобилей брендов Peugeot, Citroеn и Opel на заводе «ПСМА рус» в Калужской области, сообщила компания. С 6 по 10 апреля сотрудники «ПСМА рус» будут отправлены в оплачиваемый отпуск.
Остановка завода связана «с ухудшением ситуации с COVID-19 в мире и в России, закрытием крупных европейских заводов, временной остановкой поставок комплектующих по всему миру, потенциальными рисками для сотрудников, а также в соответствии с мерами по борьбе с коронавирусом, рекомендуемыми правительством России», говорится в сообщении. Меры в случае необходимости могут быть скорректированы.
PSA Group объявила об остановке европейских заводов из-за распространения коронавируса 16 марта (первоначальный срок закрытия – до 27 марта). Были остановлены заводы по производству автомобилей Peugeot, Citroen и DS во Франции, Испании, Португалии и Словакии, заводы Opel в Германии и Польше и заводы Vauxhall в Великобритании.
Ранее во вторник о приостановке российских производств c 30 марта по 10 апреля объявила Volkswagen Group Rus. Производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактная сборка в Нижнем Новгороде прекратятся из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов, сообщила компания.