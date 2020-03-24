PSA приостановит производство автомобилей в Калужской области

Остановка завода связана «с ухудшением ситуации с COVID-19 в мире и в России, закрытием крупных европейских заводов, временной остановкой поставок комплектующих по всему миру, потенциальными рисками для сотрудников, а также в соответствии с мерами по борьбе с коронавирусом, рекомендуемыми правительством России», говорится в сообщении. Меры в случае необходимости могут быть скорректированы.