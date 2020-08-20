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В России выросли продажи электромобилей

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Россияне в июле приобрели 48 новых электромобилей – на 17% больше, чем в июле 2019 г., к такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат».

«В июле 2020 г. жители нашей страны приобрели 48 новых электрокаров. Это на 17,1% больше, чем в июле 2019 г. (41 шт.)», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Россияне приобрели в июле 14 электрокаров Nissan Leaf, 10 – Jaguar I-pace, 8 – Tesla X, 7 – Tesla Model 3, 4 – Tesla Model S и 2 – Hyundai Ioniq. Кроме того, первые три покупателя появились в июле у нового кроссовера Audi E-Tron, рассказали в «Автостате».

Чаще всего электрокары приобретали жители Москвы, Московской области, Приморского края, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской и Тюменской областей.

«По итогам семи месяцев нынешнего года на рынке новых электромобилей пока наблюдается отрицательная динамика. За этот период жителями РФ было куплено 169 таких транспортных средств, что на 10,1% меньше, чем за январь – июль 2019 г. (188 шт.)», – отметили аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных