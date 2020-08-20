В России выросли продажи электромобилей
Россияне в июле приобрели 48 новых электромобилей – на 17% больше, чем в июле 2019 г., к такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат».
«В июле 2020 г. жители нашей страны приобрели 48 новых электрокаров. Это на 17,1% больше, чем в июле 2019 г. (41 шт.)», – говорится в сообщении пресс-службы компании.
Россияне приобрели в июле 14 электрокаров Nissan Leaf, 10 – Jaguar I-pace, 8 – Tesla X, 7 – Tesla Model 3, 4 – Tesla Model S и 2 – Hyundai Ioniq. Кроме того, первые три покупателя появились в июле у нового кроссовера Audi E-Tron, рассказали в «Автостате».
Чаще всего электрокары приобретали жители Москвы, Московской области, Приморского края, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской и Тюменской областей.
«По итогам семи месяцев нынешнего года на рынке новых электромобилей пока наблюдается отрицательная динамика. За этот период жителями РФ было куплено 169 таких транспортных средств, что на 10,1% меньше, чем за январь – июль 2019 г. (188 шт.)», – отметили аналитики.