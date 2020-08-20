В России выросли продажи электромобилей

«По итогам семи месяцев нынешнего года на рынке новых электромобилей пока наблюдается отрицательная динамика. За этот период жителями РФ было куплено 169 таких транспортных средств, что на 10,1% меньше, чем за январь – июль 2019 г. (188 шт.)», – отметили аналитики.