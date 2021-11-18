Ford рассматривает возможность запуска производства полупроводников
Американский производитель автомобилей Ford на фоне мирового дефицита полупроводников договорился с производителем процессоров из США GlobalFoundries об осуществлении поставок микрочипов и электронных компонентов для автомобилей Ford. Об этом говорится в заявлении Ford.
Помимо этого компании займутся исследованиями и разработкой в области процессоров, также Ford и GlobalFoundries рассмотрят возможности для производства полупроводников. Целью соглашения является развитие выпуска полупроводников и увеличение поставок чипов Ford другим автопроизводителям из США.
«Это объявление согласуется со стремлением обеих компаний выстраивать инновационные деловые отношения для восстановления баланса спроса и предложения на чипы в автомобильной промышленности, а также с усилиями по дальнейшему продвижению технологических инноваций в автомобильной промышленности США», — говорится в заявлении.
На мировом рынке на данный момент наблюдается дефицит электронных компонентов и микрочипов. С началом проблем автоконцернов с электронными компонентами на рынке сложился дефицит машин и заметно выросли сроки ожидания заказанной покупателем машины. В сентябре опрошенные «Ведомостями» автодилеры рассказывали, что средний срок ожидания автомобиля массового сегмента (В- и С-класса) вырос на 1,5 месяца с начала года из-за нехватки чипов. Ранее давались различные прогнозы того, когда автопрому удастся наладить стабильные поставки чипов: от конца 2021 г. до середины или даже второй половины 2022 г. Но сейчас все больше свидетельств того, что разрешение проблемы с микрочипами может перекочевать с 2022-го на 2023 г., говорил «Ведомостям» аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.
Рынок новых легковых автомобилей и LCV в России по итогам сентября упал на 22,6% относительно того же месяца 2020 г., подсчитывали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). «Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев», – цитировала АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля.