Ford рассматривает возможность запуска производства полупроводников

На мировом рынке на данный момент наблюдается дефицит электронных компонентов и микрочипов. С началом проблем автоконцернов с электронными компонентами на рынке сложился дефицит машин и заметно выросли сроки ожидания заказанной покупателем машины. В сентябре опрошенные «Ведомостями» автодилеры рассказывали, что средний срок ожидания автомобиля массового сегмента (В- и С-класса) вырос на 1,5 месяца с начала года из-за нехватки чипов. Ранее давались различные прогнозы того, когда автопрому удастся наладить стабильные поставки чипов: от конца 2021 г. до середины или даже второй половины 2022 г. Но сейчас все больше свидетельств того, что разрешение проблемы с микрочипами может перекочевать с 2022-го на 2023 г., говорил «Ведомостям» аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.