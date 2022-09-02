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Forbes: «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» увеличить поставки автомобилей для такси

Ведомости

«Яндекс» обратился с просьбой к «АвтоВАЗу», а также китайским автоконцернам BAIC Group и Chery увеличить поставки транспортных средств для лизинговых компаний, с которыми работает «Яндекс.Такси». Об этом пишет Forbes со ссылкой на июльское письмо директора по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову.

В своем письме Запольский отмечает, что «Яндекс.Такси» ищет поставщиков для своих ключевых сервисов и деловых партнеров на фоне значительного дефицита автомобилей и запчастей, с которым столкнулись российские автопарки. Всего компании необходимо свыше 50 000 машин ежегодно для обновления своего таксопарка.

«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», – говорится в письме.

Один из источников издания указывает на опасения «Яндекса» относительно возникновения дефицита уже через год. Также компания ведет переговоры, по его словам, и с белорусским автоконцерном Unison. «Яндекс», пишет Forbes, намерен стать посредником между автоконцернами и таксопарками: первым он гарантирует спрос на большие партии машин, а вторым – наличие автомобилей у лизинговых компаний для обновления парка. При этом именно таксопарки обычно получают авто в собственность после завершения лизинга, отмечает издание.

В самом «Яндекс.Такси» рассказали Forbes, что не испытывают сейчас острой нехватки автомобилей, однако подтвердили проведение переговоров с рядом российских и зарубежных автопроизводителей.

Продажи новых легковых автомобилей по итогам 2022 г. могут упасть на 28-55%, пришли ранее к выводу аналитики консалтинговой компании «Технологии доверия» (правопреемник PwC в России). В 2021 г. в России было продано 1,514 млн легковушек, в этом же году итоговые показатели будут зависеть от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства. Если они сохранятся, в России будет продано 1,09 млн легковушек, из которых 227 000 будет приходиться на отечественные марки, 688 000 – на иномарки российской сборки, 175 000 – на импорт. При усилении санкционного давления, ухудшении макроэкономической ситуации, массовом уходе игроков с рынка, сокращении импорта и ухудшении логистики с поставками компонентов продажи могут снизиться на 50% и более.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных