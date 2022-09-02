Forbes: «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» увеличить поставки автомобилей для такси

Продажи новых легковых автомобилей по итогам 2022 г. могут упасть на 28-55%, пришли ранее к выводу аналитики консалтинговой компании «Технологии доверия» (правопреемник PwC в России). В 2021 г. в России было продано 1,514 млн легковушек, в этом же году итоговые показатели будут зависеть от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства. Если они сохранятся, в России будет продано 1,09 млн легковушек, из которых 227 000 будет приходиться на отечественные марки, 688 000 – на иномарки российской сборки, 175 000 – на импорт. При усилении санкционного давления, ухудшении макроэкономической ситуации, массовом уходе игроков с рынка, сокращении импорта и ухудшении логистики с поставками компонентов продажи могут снизиться на 50% и более.