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Действие российского ОСАГО может быть расширено на Белоруссию уже с января

Ведомости

Российские автовладельцы в скором времени смогут приобретать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию, рассказал ранее избранный президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, передает «РИА Новости».

«У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию. Стадия (проработки продукта) очень большая, наверное, в январе уже запустим», – сказал он.

По оценке Уфимцева, данное нововведение будет востребовано, особенно в близких к Белоруссии регионах. Он пояснил, что это совместный с Минском проект, белорусские водители смогут покупать полис с расширением на Россию. Тарифы пока прорабатываются, добавил Уфимцев.

Ранее депутаты Госдумы обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить механизм работы ОСАГО, писали «Известия». Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем письме Краснову отметил, что страховщики систематически не выплачивают долю страховой премии, предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП, которая в соответствии с законом и документами ЦБ составляет не менее 80% от стоимости полиса.

В июне Банк России предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО на 26% вверх и вниз – из-за подорожания автозапчастей страховщики нуждались в компенсации стоимости. Новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, пояснял ЦБ в своем сообщении. Границы тарифов для общественного транспорта расширятся на 17,8% в обе стороны. Изменения вступили в силу 13 сентября.

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Ранее по теме: Как изменилась стоимость ОСАГО после расширения тарифного коридора
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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