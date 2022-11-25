Действие российского ОСАГО может быть расширено на Белоруссию уже с января

Ранее депутаты Госдумы обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить механизм работы ОСАГО, писали «Известия». Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем письме Краснову отметил, что страховщики систематически не выплачивают долю страховой премии, предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП, которая в соответствии с законом и документами ЦБ составляет не менее 80% от стоимости полиса.