Действие российского ОСАГО может быть расширено на Белоруссию уже с января
Российские автовладельцы в скором времени смогут приобретать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию, рассказал ранее избранный президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, передает «РИА Новости».
«У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию. Стадия (проработки продукта) очень большая, наверное, в январе уже запустим», – сказал он.
По оценке Уфимцева, данное нововведение будет востребовано, особенно в близких к Белоруссии регионах. Он пояснил, что это совместный с Минском проект, белорусские водители смогут покупать полис с расширением на Россию. Тарифы пока прорабатываются, добавил Уфимцев.
Ранее депутаты Госдумы обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить механизм работы ОСАГО, писали «Известия». Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем письме Краснову отметил, что страховщики систематически не выплачивают долю страховой премии, предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП, которая в соответствии с законом и документами ЦБ составляет не менее 80% от стоимости полиса.
В июне Банк России предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО на 26% вверх и вниз – из-за подорожания автозапчастей страховщики нуждались в компенсации стоимости. Новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, пояснял ЦБ в своем сообщении. Границы тарифов для общественного транспорта расширятся на 17,8% в обе стороны. Изменения вступили в силу 13 сентября.
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