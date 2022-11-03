Как изменилась стоимость ОСАГО после расширения тарифного коридора

Как изменилась стоимость ОСАГО после расширения тарифного коридораСредняя цена в октябре продолжила рост, в том числе для самых аккуратных водителей
Средняя стоимость полиса ОСАГО в октябре выросла по отношению к предыдущему месяцу на 4,21% и достигла 7026 руб., следует из статистики финансового маркетплейса «Сравни.ру», где продаются страховки российских компаний. ОСАГО дорожает с начала года: с января цена увеличилась почти на треть. В сентябре ЦБ расширил тарифный коридор на 26% в обе стороны – регулятор ожидал, что это позволит страховщикам сохранить прежнюю стоимость для безаварийных автовладельцев, повышая ее для менее аккуратных. Но по итогам октября доля клиентов, для которых стоимость страховок снизилась, оказалась ничтожно мала, следует из данных «Сравни.ру» и ответов страховщиков, опрошенных «Ведомостями». Основная причина – подорожание автозапчастей.
Средняя премия ОСАГО в октябре относительно сентября не изменилась и составила порядка 7500 руб., говорит представитель Российского союза автостраховщиков (РСА). Но по сравнению с предшествующей расширению тарифного коридора неделей цена выросла на 7,37%.
В октябре средняя цена полиса ОСАГО в «Ингосстрахе» составила 8331 руб., по сравнению с сентябрем она выросла на 4%, с августом (когда тарифный коридор еще не расширяли) – на 11%. В «Росгосстрахе» средняя стоимость достигла 5900 руб. (+2% к сентябрю), в «Согласии» – 7172 руб. (+1,6%), в ВСК полис для московских клиентов в среднем стоил 9200 руб. (+2% к сентябрю, +8% к августу), в «РЕСО-гарантии» цены выросли на 5% относительно сентября.
Кто заплатил больше
На стоимость полисов ОСАГО в большей степени влияют три показателя: безаварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ), регион, возраст и стаж водителя, напомнил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник.
Для наиболее многочисленной группы автолюбителей (21%) с самыми низким коэффициентом КБМ 0,46 (водитель ни разу не был виновником аварии и имеет скидку свыше 50%) стоимость ОСАГО выросла в среднем на 9,5%.
В возрастных группах 16-29 лет наибольший рост – страховки подорожали на 12%, доля таких водителей составляет 15%, продолжает Крайник. Для водителей старше 50 лет (21%) ОСАГО выросло на 8,4%.
Аналогичная картина наблюдается со стажем, следует из данных «Сравни.Ру»: для автомобилистов с опытом езды свыше 14 лет (это 44% водителей) премии выросли на 8,8%. Сильнее всего, на 15,8%, выросли цены для автомобилистов без стажа – их доля в общем числе водителей невелика и равна 3%.
Есть группы, для которых стоимость полисов снижалась, но объем таких клиентов крайне мал, согласен Крайник. То, что доля таких водителей незначительна, подтверждает и руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.
В худшем случае безубыточные водители получили повышение на уровне инфляции, отмечает директор по розничному андеррайтингу и партнерским продажам «Согласие» Андрей Ковалев. После введения нового коридора базовых тарифов полисы подорожали на 10-15% для отдельных водителей, но не на 30% в среднем – на эту величину увеличилась стоимость запчастей по справочнику, добавляет он.
Сейчас сильнее всего ОСАГО выросло в цене для высокоубыточных сегментов страхования и клиентов, попадающих в ДТП по своей вине, отмечает старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-гарантия» Павел Яковлев. Но говорить о падении цены ОСАГО в текущих реалиях не представляется возможным: из-за сильного роста стоимости запчастей в справочниках достаточно сложно сохранять даже прошлогоднюю премию, признает он.
Как росли цены по регионам
По данным «Сравни.Ру», полисы выросли в цене во всех категориях регионов, сильнее всего – на Северном Кавказе (19,8%), Дальнем Востоке (16%) и Сибири (11%). Тренд подтверждают в «РЕСО-гарантии» и «Ингосстрахе». Средняя премия сильнее всего выросла в регионах «красной зоны» – территорий с высокими рисками мошенничества с ОСАГО, добавляет представитель РСА. К ним относятся Ингушетия (рост на 14% относительно сентября), Хакасия (+11%), Карачаево-Черкесия (+10%), республика Тыва (+10%) и Кабардино-Балкария (+9%).
В самых многочисленных регионах по числу водителей (Краснодарский край, Свердловская область, Челябинская область, республика Башкортостан и др.) цены выросли на 12,2%, следует из данных «Сравни.Ру». Меньше всего, на 3,6%, цена изменилась для жителей Москвы, Казани, Тюмени, Перми. Доля таких водителей в общем числе автомобилистов — 6,7%.
Уперлись в потолок
ЦБ объяснял необходимость расширения тарифного коридора резким подорожанием автозапчастей весной на фоне кризиса и санкций. Совокупная средняя цена автозапчастей выросла на 29%, следует из данных обновленных справочников стоимости запчастей РСА (на них основан расчет размера страхового возмещения по ОСАГО).
Но границ тарифного коридора, по оценкам «Росгосстраха», не хватило для назначения достаточной цены в 30% случаев, признает директор по управлению портфелем ОСАГО Юрий Стрекалов: это не позволяло устанавливать более гибкие тарифы и перекладывало убытки более аварийных клиентов на менее аварийных. Текущее расширение коридора лишь частично компенсировало рост стоимости запасных частей, который по оценке Стрекалова с начала года составил около 45%. Дальнейшая индивидуализация тарифов требует дополнительного расширения тарифного коридора, считает он. Страховых тарифов не хватает на расширение лимита, соглашается Ковалев из «Согласия», но вопрос постоянно изучается профильными ведомствами.
Пока вопрос расширения коридора не обсуждается, сообщил представитель РСА. В сентябре звучало множество опасений, что возможность учета цен аналогов оригинальных запчастей приведет к значительному снижению цен в справочниках, отмечает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, но сегодня оно находится в пределах 3%, а снижение объясняется появлением новых каналов поставок запчастей. Справочник от сентября дал рост цен автозапчастей в пределах тех же 3% – в результате в среднем цены в октябре вернулись к июньским, отметил он.
С момента последнего изменения прошло не так много времени и непонятно, как будут меняться цены в справочниках, отмечает Яковлев из «РЕСО». Новый справочник стоимости автозапчастей в среднем не отличается от июньского, поэтому расширение коридора пока не требуется, считает Княгиничев из «Ингосстраха». Страховые компании прорабатывают варианты диверсификации портфеля и ценовых политик, отмечает Крайник: текущего коридора должно хватить для нивелирования роста стоимости запчастей, но это значит, что качество продукта, скорее всего, меняться не будет.
Следующий вопрос по повышению тарифного коридора должен быть связан с качественными изменениями в продукте — увеличением страховой суммы по имуществу до более реальных 800 000 или даже 1 млн руб., ведь текущих 400 000 руб. для многих владельцев автомобилей уже недостаточно, полагает Крайник. Такие изменения могут повлечь следующий рост максимальной границы базового тарифа, резюмирует он.