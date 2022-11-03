Как изменилась стоимость ОСАГО после расширения тарифного коридора

Средняя стоимость полиса ОСАГО в октябре выросла по отношению к предыдущему месяцу на 4,21% и достигла 7026 руб., следует из статистики финансового маркетплейса «Сравни.ру», где продаются страховки российских компаний. ОСАГО дорожает с начала года: с января цена увеличилась почти на треть. В сентябре ЦБ расширил тарифный коридор на 26% в обе стороны – регулятор ожидал, что это позволит страховщикам сохранить прежнюю стоимость для безаварийных автовладельцев, повышая ее для менее аккуратных. Но по итогам октября доля клиентов, для которых стоимость страховок снизилась, оказалась ничтожно мала, следует из данных «Сравни.ру» и ответов страховщиков, опрошенных «Ведомостями». Основная причина – подорожание автозапчастей.