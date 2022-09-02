Коридор базового тарифа ОСАГО расширят с 13 сентября
Границы тарифного коридора ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будут расширены на 26% вверх и вниз с 13 сентября, следует из зарегистрированного Минюстом предписания Банка России.
Для легковых автомобилей диапазон базовой ставки тарифа составит 1646-7535 руб., для общественного транспорта границы тарифов расширятся 17,8% в обе стороны.
Расширить тарифный коридор ОСАГО ЦБ предложил в июне, необходимость корректировки регулятор объяснил «актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей». На фоне роста цен на запчасти (а самые «бьющиеся» при авариях детали выросли в цене в среднем на 28,7%, писали тогда «Ведомости») новые тарифы позволят предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия за счет повышения стоимости страховки для аварийных, отмечал ЦБ.
«Это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся. По последним данным, ситуация с ценообразованием в августе уже начала стабилизироваться — несмотря на рост выплат, средняя премия впервые с начала года снизилась», – прокомментировали сегодня изменение тарифов в ЦБ.
Последний раз Банк России расширял тарифный коридор на 10% в обе стороны. Это привело к росту средней премии по ОСАГО в 2021 г. на 1,85% в сравнении с 2020 г.
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