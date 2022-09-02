Газета
Авто

Коридор базового тарифа ОСАГО расширят с 13 сентября

Ведомости

Границы тарифного коридора ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будут расширены на 26% вверх и вниз с 13 сентября, следует из зарегистрированного Минюстом предписания Банка России.

Для легковых автомобилей диапазон базовой ставки тарифа составит 1646-7535 руб., для общественного транспорта границы тарифов расширятся 17,8% в обе стороны.

Расширить тарифный коридор ОСАГО ЦБ предложил в июне, необходимость корректировки регулятор объяснил «актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей». На фоне роста цен на запчасти (а самые «бьющиеся» при авариях детали выросли в цене в среднем на 28,7%, писали тогда «Ведомости») новые тарифы позволят предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия за счет повышения стоимости страховки для аварийных, отмечал ЦБ.

«Это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся. По последним данным, ситуация с ценообразованием в августе уже начала стабилизироваться — несмотря на рост выплат, средняя премия впервые с начала года снизилась», – прокомментировали сегодня изменение тарифов в ЦБ.

Последний раз Банк России расширял тарифный коридор на 10% в обе стороны. Это привело к росту средней премии по ОСАГО в 2021 г. на 1,85% в сравнении с 2020 г.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: В России летом резко вырос импорт автозапчастей

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных