Коридор базового тарифа ОСАГО расширят с 13 сентября

Расширить тарифный коридор ОСАГО ЦБ предложил в июне, необходимость корректировки регулятор объяснил «актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей». На фоне роста цен на запчасти (а самые «бьющиеся» при авариях детали выросли в цене в среднем на 28,7%, писали тогда «Ведомости») новые тарифы позволят предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия за счет повышения стоимости страховки для аварийных, отмечал ЦБ.