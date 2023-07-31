«Кама» открыла предзаказ на электромобиль «Атом»

В мае гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк на презентации первого функционального образца «Атома» сообщил, что серийная сборка электромобиля начнется летом 2025 г. Поваразднюк отмечал, что по меркам такси электрокар будет находиться в сегменте между классами «комфорт» и «комфорт+». Предполагается, что электромобиль будет доступен для экспорта на рынки Китая и Юго-Восточной Азии. Гендиректор компании также заявлял, что в перспективе «Атом» может выйти на иностранные рынки как автопроизводитель и заниматься сборкой за рубежом.