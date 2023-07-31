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«Кама» открыла предзаказ на электромобиль «Атом»

Ведомости

Российский электромобиль «Атом» теперь можно приобрести по предзаказу, сообщили в пресс-службе производителя «Кама».

«Мы открываем предзаказ первых "Атом". <...> Уже можно оформить предзаказ и получить цифровой ключ, который дает право на покупку электромобиля в 2025 г. одним из первых», – говорится в сообщении.

При бронировании электрокара предлагается оформить платеж на 7000 руб., который будет включен в стоимость машины. Цена электромобиля при этом пока неизвестна.

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В мае гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк на презентации первого функционального образца «Атома» сообщил, что серийная сборка электромобиля начнется летом 2025 г. Поваразднюк отмечал, что по меркам такси электрокар будет находиться в сегменте между классами «комфорт» и «комфорт+». Предполагается, что электромобиль будет доступен для экспорта на рынки Китая и Юго-Восточной Азии. Гендиректор компании также заявлял, что в перспективе «Атом» может выйти на иностранные рынки как автопроизводитель и заниматься сборкой за рубежом.

«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Основными инвесторами проекта являются гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, непосредственно «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян, который передал свои акции в доверительное управление семейного фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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