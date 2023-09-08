Газета
Авто

«Автотор» запустил производство электромобилей Brock

Ведомости

«Автотор» запустил производство коммерческих мало- и среднетоннажных электрических автомобилей под брендом Brock, сообщает пресс-служба компании.

8 сентября на производственной площадке в поселке Переславское в Калининградской области в сотрудничестве с китайским производителем Foton началось производство двух моделей. «Автотор» инвестировал 130 млн руб. в новую линию под производство этих автомобилей.

Компания будет выпускать Brock 75 с максимальной мощностью двигателя 115 кВт. Масса автомобиля составляет 7,5 т. Brock 75 имеет литий-железно-фосфатный тип батареи емкостью 81 кВт/ч. Автомобиль на полной зарядке с постоянной скоростью сможет проехать 300 км.

Ранее по теме: «Автотор» расширит модельную линейку вдвое

Второй автомобиль – Brock 160 – имеет максимальную мощность двигателя 160 кВт. Его полная масса достигает 16 т, а емкость батареи составляет 246 кВт/ч. Автомобиль на полной зарядке также сможет преодолеть 300 км.

«Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих бортовые платформы, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др.», – говорится в сообщении компании.

После ухода партнеров Kia и BMW «Автотор» в начале 2023 г. приступил к сборке китайских автомобилей. Первым в конце января на конвейер в Калининграде встал среднеразмерный седан Kaiyi E5. Позднее начался выпуск кроссовера BAIC X35 и седана U5+, а также кроссоверов марки SWM и линейки коммерческой техники.

В июне председатель совета директоров компании Валерий Горбунов рассказывал, что «Автотор» до конца года планирует расширить линейку выпускаемых моделей с 10 до 20–22. По словам Горбунова, это не будут компании из числа популярных китайских марок в России, поскольку они опасаются вторичных санкций.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных