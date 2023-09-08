«Автотор» запустил производство электромобилей Brock

В июне председатель совета директоров компании Валерий Горбунов рассказывал, что «Автотор» до конца года планирует расширить линейку выпускаемых моделей с 10 до 20–22. По словам Горбунова, это не будут компании из числа популярных китайских марок в России, поскольку они опасаются вторичных санкций.