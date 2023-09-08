«Автотор» запустил производство электромобилей Brock
8 сентября на производственной площадке в поселке Переславское в Калининградской области в сотрудничестве с китайским производителем Foton началось производство двух моделей. «Автотор» инвестировал 130 млн руб. в новую линию под производство этих автомобилей.
Компания будет выпускать Brock 75 с максимальной мощностью двигателя 115 кВт. Масса автомобиля составляет 7,5 т. Brock 75 имеет литий-железно-фосфатный тип батареи емкостью 81 кВт/ч. Автомобиль на полной зарядке с постоянной скоростью сможет проехать 300 км.
Второй автомобиль – Brock 160 – имеет максимальную мощность двигателя 160 кВт. Его полная масса достигает 16 т, а емкость батареи составляет 246 кВт/ч. Автомобиль на полной зарядке также сможет преодолеть 300 км.
«Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих бортовые платформы, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др.», – говорится в сообщении компании.
После ухода партнеров Kia и BMW «Автотор» в начале 2023 г. приступил к сборке китайских автомобилей. Первым в конце января на конвейер в Калининграде встал среднеразмерный седан Kaiyi E5. Позднее начался выпуск кроссовера BAIC X35 и седана U5+, а также кроссоверов марки SWM и линейки коммерческой техники.
В июне председатель совета директоров компании Валерий Горбунов рассказывал, что «Автотор» до конца года планирует расширить линейку выпускаемых моделей с 10 до 20–22. По словам Горбунова, это не будут компании из числа популярных китайских марок в России, поскольку они опасаются вторичных санкций.