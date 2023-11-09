Volkswagen приостановил выпуск четырех моделей электромобилей

В III квартале 2023 г. Volkswagen Group увеличила прибыль после уплаты налогов до 4,35 млрд евро (2,14 млрд евро за аналогичный период 2022 г.). Квартальная выручка, как говорилось в пресс-релизе группы, увеличилась на 12% до 78,85 млрд евро, операционная прибыль без учета разовых факторов – на 15% до 4,89 млрд евро, рентабельность операционной прибыли – до 6,2% с 6%.