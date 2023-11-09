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Volkswagen приостановил выпуск четырех моделей электромобилей

Ведомости

Немецкий концерн Volkswagen приостановил выпуск четырех моделей электромобилей из-за нехватки электрических двигателей. Об этом сообщило издание MarketWatch со ссылкой на заявление компании.

Было приостановлено производство Audi Q4 Sportback E-tron, Audi Q4 E-tron, Volkswagen ID.4 и Volkswagen ID.5. Уточняется, что производство остановлено на три недели.

В III квартале 2023 г. Volkswagen Group увеличила прибыль после уплаты налогов до 4,35 млрд евро (2,14 млрд евро за аналогичный период 2022 г.). Квартальная выручка, как говорилось в пресс-релизе группы, увеличилась на 12% до 78,85 млрд евро, операционная прибыль без учета разовых факторов – на 15% до 4,89 млрд евро, рентабельность операционной прибыли – до 6,2% с 6%.

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В мае немецкий концерн сообщил, что компания продала свою долю в Volkswagen Group Rus российскому юрлицу ООО «Арт-Финанс», владеющему дилером «Авилон». Последний также получил принадлежащие Volkswagen компании «Фольксваген компоненты и сервисы», «Скания страхование», «Скания финанс», а также «Скания лизинг». Как уточнял замглавы Минпромторга Альберт Каримов, сделка по продаже завода не включала опцион на обратный выкуп. 

26 сентября сообщалось, что американский концерн Ford приостановил строительство предприятия по выпуску аккумуляторов для электрокаров в Маршалле, штат Мичиган. В предприятие планировалось инвестировать около $3,5 млрд. Летом Ford опубликовал финансовые результаты за II квартал 2023 г., согласно которым убыток в сегменте электромобилей за весь год может составить $4,5 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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