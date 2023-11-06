СМИ: Tesla может запустить в Германии производство доступных электромобилей
Tesla планирует запустить в Германии производство более доступных электромобилей, сообщил Reuters со ссылкой на источник. Стоимость одного автомобиля будет составлять около 25 000 евро (более 2,4 млн руб.).
Собеседник агентства не уточнил, когда может начаться производство. Как указывает агентство, основатель Tesla Илон Маск давно планировал сделать более доступный электромобиль, но в прошлом году отложил эти планы.
27 сентября Reuters со ссылкой на данные S&P Global Mobility писало, что американский концерн Tesla занял первое место среди производителей электромобилей за первые шесть месяцев этого года. С января по июнь Tesla продала в США 325 291 электромобиль.
Ближайшим конкурентом концерна оказался Chevrolet со своим электро-хэтчбеком Bolt EV: компания заняла второе место с результатом почти 35 000 машин.
Сейчас Tesla ведет переговоры по расширению производства в других странах.Как писали СМИ, компания обсуждает строительство завода по производству аккумуляторов в Индии. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал основателя Tesla Илона Маска построить новый завод в республике.