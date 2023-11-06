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СМИ: Tesla может запустить в Германии производство доступных электромобилей

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Tesla планирует запустить в Германии производство более доступных электромобилей, сообщил Reuters со ссылкой на источник. Стоимость одного автомобиля будет составлять около 25 000 евро (более 2,4 млн руб.).

Собеседник агентства не уточнил, когда может начаться производство. Как указывает агентство, основатель Tesla Илон Маск давно планировал сделать более доступный электромобиль, но в прошлом году отложил эти планы.

27 сентября Reuters со ссылкой на данные S&P Global Mobility писало, что американский концерн Tesla занял первое место среди производителей электромобилей за первые шесть месяцев этого года. С января по июнь Tesla продала в США 325 291 электромобиль.

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Ближайшим конкурентом концерна оказался Chevrolet со своим электро-хэтчбеком Bolt EV: компания заняла второе место с результатом почти 35 000 машин.

Сейчас Tesla ведет переговоры по расширению производства в других странах.Как писали СМИ, компания обсуждает строительство завода по производству аккумуляторов в Индии. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал основателя Tesla Илона Маска построить новый завод в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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