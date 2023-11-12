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В Абу-Даби началась сборка автомобилей Aurus

Ведомости

Сборка российских автомобилей Aurus началась на производственной площадке в Абу-Даби (ОАЭ), первой моделью стал седан Aurus Senat, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», – сказал он (цитата по ТАСС).

Мантуров также сообщил, что сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus в ОАЭ. Бренд также будет расширять свое присутствие на Ближнем Востоке, добавил вице-премьер.

«Aurus станет самым русским автомобилем»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров о проекте Aurus, будущем российских самолетов и поддержке зеленой энергетики

В октябре стало известно, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия в стране дилерской и сервисной сети для автомобилей Aurus. Стороны также рассматривали поставки седельных тягачей «Камаз-54901» и автомобилей «Газель Next» в Саудовскую Аравию. 

Автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. На одной из таких машин передвигается президент России Владимир Путин.

Глава государства в начале августа предложил российским чиновникам пересесть с иномарок на автомобили отечественного производства. При этом отказываться от импорта России не нужно, но «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя, уточнял Путин. Генеральный директор Aurus Андрей Панков заявлял, что у автоконцерна есть необходимые производственные ресурсы для обеспечения потребностей государства.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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