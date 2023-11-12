В Абу-Даби началась сборка автомобилей Aurus
Сборка российских автомобилей Aurus началась на производственной площадке в Абу-Даби (ОАЭ), первой моделью стал седан Aurus Senat, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», – сказал он (цитата по ТАСС).
Мантуров также сообщил, что сохраняются планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus в ОАЭ. Бренд также будет расширять свое присутствие на Ближнем Востоке, добавил вице-премьер.
В октябре стало известно, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия в стране дилерской и сервисной сети для автомобилей Aurus. Стороны также рассматривали поставки седельных тягачей «Камаз-54901» и автомобилей «Газель Next» в Саудовскую Аравию.
Автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. На одной из таких машин передвигается президент России Владимир Путин.
Глава государства в начале августа предложил российским чиновникам пересесть с иномарок на автомобили отечественного производства. При этом отказываться от импорта России не нужно, но «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя, уточнял Путин. Генеральный директор Aurus Андрей Панков заявлял, что у автоконцерна есть необходимые производственные ресурсы для обеспечения потребностей государства.