В Абу-Даби началась сборка автомобилей Aurus

Глава государства в начале августа предложил российским чиновникам пересесть с иномарок на автомобили отечественного производства. При этом отказываться от импорта России не нужно, но «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя, уточнял Путин. Генеральный директор Aurus Андрей Панков заявлял, что у автоконцерна есть необходимые производственные ресурсы для обеспечения потребностей государства.