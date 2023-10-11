В Саудовской Аравии может появиться дилерская сеть российских автомобилей Aurus
Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность открытия в стране дилерской и сервисной сети для автомобилей класса «люкс» Aurus. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы межправкомиссии.
Стороны также обсуждают поставки седельных тягачей «Камаз-54901» и автомобилей «Газель Next» в Саудовскую Аравию. Отмечается, что «Газели» специально адаптированы к условиям жаркого климата.
Автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. На одной из таких машин передвигается президент России Владимир Путин.
Президент в начале августа предложил российским чиновникам пересесть с иномарок на автомобили отечественного производства. При этом отказываться от импорта России не нужно, но «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя, уточнял Путин. Генеральный директор Aurus Андрей Панков заявлял, что у автоконцерна есть необходимые производственные ресурсы для обеспечения потребностей государства.
В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. Володин призвал депутатов поддержать позицию Минфина, сотрудники которого по решению министра Антона Силуанов пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение.