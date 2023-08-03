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Авто

Глава Aurus заявил о готовности обеспечить государство автомобилями высшего класса

Ведомости

У автомобильного завода Aurus есть необходимые производственные ресурсы для обеспечения потребностей государства. Об этом «РИА Новости» заявил генеральный директор компании Андрей Панков.

«Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства», – отметил Панков.

Он добавил, что предприятие единственное в стране, которое имеет опыт серийного выпуска автомобилей класса люкс.

Ранее по теме: «Москвич» и «АвтоВАЗ» заявили о готовности обеспечить чиновников автомобилями

Это заявление сделано после того, как президент России Владимир Путин отметил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства.

После заявлений президента «АвтоВАЗ» и завод «Москвич» сообщили, что смогут обеспечить закупки автомобилей для чиновников, а глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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