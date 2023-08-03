Глава Aurus заявил о готовности обеспечить государство автомобилями высшего класса
У автомобильного завода Aurus есть необходимые производственные ресурсы для обеспечения потребностей государства. Об этом «РИА Новости» заявил генеральный директор компании Андрей Панков.
«Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства», – отметил Панков.
Он добавил, что предприятие единственное в стране, которое имеет опыт серийного выпуска автомобилей класса люкс.
Это заявление сделано после того, как президент России Владимир Путин отметил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо», – отметил он. При этом отказываться от импорта России не нужно, добавил глава государства.