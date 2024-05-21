Мишустин поручил максимально локализовать производство VOLGA C40

«Волга» в нескольких поколениях выпускалась на ГАЗе больше полувека – с 1956 г. Исходно это наименование получил среднеразмерный седан ГАЗ-М-20, который продержался на конвейере почти 15 лет. На замену ему в 1968 г. пришел автомобиль ГАЗ-24, который выпускался до 1986 г. Кузов модели ГАЗ-24 послужил основой для создания более современных машин «Волга» в 1990-е гг. – модели 3102, широко использовавшейся в госструктурах, и 31029. Последней российской «Волгой» стал автомобиль с индексом 3110, который представлял собой рестайлинг модели 31029.