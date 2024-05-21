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Мишустин поручил максимально локализовать производство VOLGA C40

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил максимально локализовать производство всех компонентов автомобиля Volga C40. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Мишустин осмотрел модель на выставке «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде. В павильоне марки Volga премьеру и сопровождавшей его делегации были представлены автомобили Volga С40 (седан класса D), Volga К30 (кроссовер класса С) и Volga К40 (кроссовер класса D).

Новая линейка автомобилей будет выпускаться на площадке нижегородского кластера. Реализацией проекта занимается АО «Производство легковых автомобилей». Для этого компания арендовала мощности, на которых прежде велось контрактное производство легковых моделей. Планируется, что автомобили Volga начнут выпускать уже в 2024 г., а с 2025 г. – в режиме полного цикла.

В декабре 2023 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что первый собранный автомобиль бренда «Волга» должен появиться к середине 2024 г. О планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» Мантуров рассказывал летом 2022 г. Тогда он говорил, что реализация проекта может произойти в Нижнем Новгороде и в других регионах.

В марте сообщалось, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию товарного знака – символа ГАЗа – оленя.

«Волга» в нескольких поколениях выпускалась на ГАЗе больше полувека – с 1956 г. Исходно это наименование получил среднеразмерный седан ГАЗ-М-20, который продержался на конвейере почти 15 лет. На замену ему в 1968 г. пришел автомобиль ГАЗ-24, который выпускался до 1986 г. Кузов модели ГАЗ-24 послужил основой для создания более современных машин «Волга» в 1990-е гг. – модели 3102, широко использовавшейся в госструктурах, и 31029. Последней российской «Волгой» стал автомобиль с индексом 3110, который представлял собой рестайлинг модели 31029.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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