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ВЦИОМ: россияне не торопятся пересаживаться на электромобили

Ведомости

Лишь 12% опрошенных россиян хотели бы купить электромобиль, в то время как 47% респондентов отдали бы предпочтение машине с бензиновым двигателем. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Речь идет о предпочтениях россиян, в семьях которых уже есть минимум один автомобиль – это 60% от 1600 респондентов. Выбрать можно было до двух вариантов. Из опрошенных хотели бы приобрести машину с бензиновым двигателем – 49%, с гибридным – 17%, электродвигателем – 12%, на пропан-бутановой смеси – 5%, а на метане – 3%.

Среди основных преимуществ электромобиля респонденты назвали экологичность, экономичность и бесшумность. В то же время 43% россиян заявили о неразвитой инфраструктуре и малом количестве заправок для такого транспорта. 20% опрошенных отнесли к недостаткам электромобилей высокую цену и стоимость обслуживания. Еще 15% считают, что на них «далеко не уедешь», и пользоваться ими можно только в пределах города.

В этом году в России планируется ввести в эксплуатацию 1437 быстрых (50 и более киловатт) электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. Об этом «Ведомости» писали в январе со ссылкой на заявление профильного заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. Намеченный показатель более чем в два раза превышает фактические объемы ввода быстрых зарядок в 2023 г. Также в этом году планируется ввести 3206 медленных ЭЗС (до 50 кВт), говорил замминистра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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