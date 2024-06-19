ВЦИОМ: россияне не торопятся пересаживаться на электромобили

В этом году в России планируется ввести в эксплуатацию 1437 быстрых (50 и более киловатт) электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. Об этом «Ведомости» писали в январе со ссылкой на заявление профильного заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. Намеченный показатель более чем в два раза превышает фактические объемы ввода быстрых зарядок в 2023 г. Также в этом году планируется ввести 3206 медленных ЭЗС (до 50 кВт), говорил замминистра.