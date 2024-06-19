ВЦИОМ: россияне не торопятся пересаживаться на электромобили
Лишь 12% опрошенных россиян хотели бы купить электромобиль, в то время как 47% респондентов отдали бы предпочтение машине с бензиновым двигателем. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Речь идет о предпочтениях россиян, в семьях которых уже есть минимум один автомобиль – это 60% от 1600 респондентов. Выбрать можно было до двух вариантов. Из опрошенных хотели бы приобрести машину с бензиновым двигателем – 49%, с гибридным – 17%, электродвигателем – 12%, на пропан-бутановой смеси – 5%, а на метане – 3%.
Среди основных преимуществ электромобиля респонденты назвали экологичность, экономичность и бесшумность. В то же время 43% россиян заявили о неразвитой инфраструктуре и малом количестве заправок для такого транспорта. 20% опрошенных отнесли к недостаткам электромобилей высокую цену и стоимость обслуживания. Еще 15% считают, что на них «далеко не уедешь», и пользоваться ими можно только в пределах города.
В этом году в России планируется ввести в эксплуатацию 1437 быстрых (50 и более киловатт) электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. Об этом «Ведомости» писали в январе со ссылкой на заявление профильного заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. Намеченный показатель более чем в два раза превышает фактические объемы ввода быстрых зарядок в 2023 г. Также в этом году планируется ввести 3206 медленных ЭЗС (до 50 кВт), говорил замминистра.