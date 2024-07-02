Минпромторг: продажи новых автомобилей в России выросли на 63%

По объемам продаж среди легких коммерческих автомобилей за первые шесть месяцев этого года лидируют ГАЗ и машины, которые произведены на базе ГАЗа. Их доля составила 45%. На втором месте находится УАЗ – 18%. Что касается грузовых авто, в лидерах по объему продаж оказались марки Sitrak (17%), «Камаз» и произведенные на его базе единицы (16%), а также Shacman (11%) и FAW (7%).