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Минпромторг: продажи новых автомобилей в России выросли на 63%

Ведомости

Продажи новых автомобилей за первые шесть месяцев 2024 г. увеличились на 63% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из статистики Минпромторга.

В январе – июне этого года рынок новых транспортных средств составил 844 500 единиц против 519 604 штук в прошлом году. Вместе с этим на 35% вырос рынок новых автомобилей, произведенных в РФ. Он составил 373 458 авто.

Согласно статистике ведомства, прирост по рынку электромобилей – 137% относительно января – июня прошлого года. В 2024 г. он в общей сложности составил 11 161 авто. При этом доля изготовленных электромобилей в РФ находится на уровне 18%, что меньше 2023 г. на 5%.

По объемам продаж среди легких коммерческих автомобилей за первые шесть месяцев этого года лидируют ГАЗ и машины, которые произведены на базе ГАЗа. Их доля составила 45%. На втором месте находится УАЗ – 18%. Что касается грузовых авто, в лидерах по объему продаж оказались марки Sitrak (17%), «Камаз» и произведенные на его базе единицы (16%), а также Shacman (11%) и FAW (7%).

2 июля также стало известно, что за первое полугодие в 1,5 раза увеличились продажи автомобилей Lada. Всего с начала года был продан 217 631 автомобиль. В начале июня пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что продажи Lada Vesta в мае установили рекорд. В течение мая было продано 15 009 автомобилей, что стало самым высоким результатом в истории этой модели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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