Минпромторг: продажи новых автомобилей в России выросли на 63%
Продажи новых автомобилей за первые шесть месяцев 2024 г. увеличились на 63% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из статистики Минпромторга.
В январе – июне этого года рынок новых транспортных средств составил 844 500 единиц против 519 604 штук в прошлом году. Вместе с этим на 35% вырос рынок новых автомобилей, произведенных в РФ. Он составил 373 458 авто.
Согласно статистике ведомства, прирост по рынку электромобилей – 137% относительно января – июня прошлого года. В 2024 г. он в общей сложности составил 11 161 авто. При этом доля изготовленных электромобилей в РФ находится на уровне 18%, что меньше 2023 г. на 5%.
По объемам продаж среди легких коммерческих автомобилей за первые шесть месяцев этого года лидируют ГАЗ и машины, которые произведены на базе ГАЗа. Их доля составила 45%. На втором месте находится УАЗ – 18%. Что касается грузовых авто, в лидерах по объему продаж оказались марки Sitrak (17%), «Камаз» и произведенные на его базе единицы (16%), а также Shacman (11%) и FAW (7%).
2 июля также стало известно, что за первое полугодие в 1,5 раза увеличились продажи автомобилей Lada. Всего с начала года был продан 217 631 автомобиль. В начале июня пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что продажи Lada Vesta в мае установили рекорд. В течение мая было продано 15 009 автомобилей, что стало самым высоким результатом в истории этой модели.