Продажи новых автомобилей в России выросли на 52%
В январе – августе 2024 г. в России было продано 1 173 614 автомобилей в возрасте до трех лет, что на 52% больше показателей аналогичного периода 2023 г. (773 235 авто). Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.
Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 000 штук – на 32% больше показателей января – августа 2023 г. Объем рынка легковых автомобилей составил 994 644 штук ( на 63% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее), легких коммерческих автомобилей – 84 025 штук (на 37% больше), грузовых автомобилей – 81 326 штук (на 10% меньше), автобусов – 13 619 штук (показатель вырос на 12%).
Рынок новых электромобилей вырос на 86% относительно аналогичного периода 2023 г. и составил 13 763 штук, из них доля созданных в РФ составила 19%. В 2023 г. доля российских электрокаров на рынке составляла 22%.
В лидерах продаж – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.
В конце 2023 г. «Ведомости» писали, что рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 г. может составить от 900 000 до 1,48 млн машин. Предполагалось, что основными факторами, влияющими на рынок в 2024 г., могли стать наличие или отсутствие платежеспособного спроса со стороны населения, а также развитие событий на геополитической арене и господдержка автопрома.