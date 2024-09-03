Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли на 52%

Ведомости

В январе – августе 2024 г. в России было продано 1 173 614 автомобилей в возрасте до трех лет, что на 52% больше показателей аналогичного периода 2023 г. (773 235 авто). Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 000 штук – на 32% больше показателей января – августа 2023 г. Объем рынка легковых автомобилей составил 994 644 штук ( на 63% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее), легких коммерческих автомобилей – 84 025 штук (на 37% больше), грузовых автомобилей – 81 326 штук (на 10% меньше), автобусов – 13 619 штук (показатель вырос на 12%).

Рынок новых электромобилей вырос на 86% относительно аналогичного периода 2023 г. и составил 13 763 штук, из них доля созданных в РФ составила 19%. В 2023 г. доля российских электрокаров на рынке составляла 22%.

В лидерах продаж – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

В конце 2023 г. «Ведомости» писали, что рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 г. может составить от 900 000 до 1,48 млн машин. Предполагалось, что основными факторами, влияющими на рынок в 2024 г., могли стать наличие или отсутствие платежеспособного спроса со стороны населения, а также развитие событий на геополитической арене и господдержка автопрома.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных