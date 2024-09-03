Продажи новых автомобилей в России выросли на 52%

В конце 2023 г. «Ведомости» писали, что рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 г. может составить от 900 000 до 1,48 млн машин. Предполагалось, что основными факторами, влияющими на рынок в 2024 г., могли стать наличие или отсутствие платежеспособного спроса со стороны населения, а также развитие событий на геополитической арене и господдержка автопрома.