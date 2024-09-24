ГД приняла в первом чтении проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию

О планах сообщалось 30 ноября 2023 г. В Госдуме отмечали, что автовладельцы России и Белоруссии смогут выбирать, будет ли их полис действовать лишь на территории страны регистрации авто либо же на территории всего Союзного государства. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что эта инициатива сделает более удобным передвижение по всей территории Союзного государства.