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ГД приняла в первом чтении проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию

Ведомости

Депутаты Госдумы (ГД) приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.

Для контроля над страховыми договорами и противодействия мошенничеству при пересечении водителями границы России оператор автоматизированной системы страхования будет обмениваться информацией о договорах с сотрудниками органов внутренних дел, таможенными органами и профессиональным объединением страховщиков. Сотрудники уполномоченных государственных органов также смогут самостоятельно проверять наличие данных о действующем договоре автострахования в системе АИС страхования, говорится в пояснительной записке к документу.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию. Он уточнил, что действие ОСАГО начнется с 1 октября 2024 г.

О планах сообщалось 30 ноября 2023 г. В Госдуме отмечали, что автовладельцы России и Белоруссии смогут выбирать, будет ли их полис действовать лишь на территории страны регистрации авто либо же на территории всего Союзного государства. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что эта инициатива сделает более удобным передвижение по всей территории Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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