«Коммерсантъ»: таксисты пожаловались на плохое качество автомобилей из Китая

11 октября «Ведомости» писали, что в Россию в сентябре юридическими и физическими лицами было завезено 104 200 новых легковых машин – на 29% больше, чем в сентябре прошлого года. В топ-5 наиболее востребованных для ввоза машин в сентябре вошли китайские модели машин Geely Monjaro, Geely Boyue, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas и Haval M6. В целом на китайские марки за месяц пришлось почти 79% импорта всех новых машин.