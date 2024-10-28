«Коммерсантъ»: таксисты пожаловались на плохое качество автомобилей из Китая
Российские таксисты пожаловались на плохое качество китайских автомобилей, используемых для перевозки пассажиров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных участников рынка.
Водители обращают внимание, что большую часть транспортных средств из Китая приходится списывать после 150 000 км пробега. При этом машины европейских и южнокорейских марок приходили в негодность после пробега в 250 000–300 000 км.
Представители одного из таксопарков рассказали изданию, что у 70% китайских автомобилей очень быстро вышли из строя вариаторы. А председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков отметил, что у подобных авто довольно часто возникают проблемы с двигателями.
Аналитики Национального агентства промышленной информации подчеркнули, что при таком маленьком пробеге и дополнительных недостатках стоимость машин неоправданно высока, гарантии на них практически не работают, а запчасти достать очень сложно. Эксперты утверждают, что затраты за пять лет эксплуатации такого автомобиля в некоторых случаях превосходят цену новой машины.
11 октября «Ведомости» писали, что в Россию в сентябре юридическими и физическими лицами было завезено 104 200 новых легковых машин – на 29% больше, чем в сентябре прошлого года. В топ-5 наиболее востребованных для ввоза машин в сентябре вошли китайские модели машин Geely Monjaro, Geely Boyue, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas и Haval M6. В целом на китайские марки за месяц пришлось почти 79% импорта всех новых машин.