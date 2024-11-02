Российский бизнес английской Jaguar Land Rover выкупили местные топ-менеджеры
Российский бизнес английского автоконцерна Jaguar Land Rover (JLR) выкупили российские топ-менеджеры. Это следует из данных ЕГРЮЛ.
С 31 октября владельцем ООО «Ягуар Ленд Ровер» является ООО «ВСКД Моторс», зарегистрированное в 2022 г. Учредителями «ВСКД Моторс» являются Вячеслав Кузяков, Дмитрий Овчаров, Екатерина Шаталова, Сергей Скоробогатько. Все они имеют доли в компании по 25%.
Руководителем «ВСКД Моторс» является Кузяков. Теперь он также значится генеральным директором «Ягуар Ленд Ровер».
JLR приостановил поставки в Россию с марта 2022 г., после начала боевых действий на Украине. Reuters писал, что этот шаг поддержал тогдашний министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.
После начала спецоперации и введения западных санкций работу в России приостановили и другие автокомпании. Об этом объявили Skoda, Volkswagen, Nissan, Renault. В 2022 г. на месте завода Renault начали производство отечественных «Москвичей».