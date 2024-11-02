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Российский бизнес английской Jaguar Land Rover выкупили местные топ-менеджеры

Ведомости

Российский бизнес английского автоконцерна Jaguar Land Rover (JLR) выкупили российские топ-менеджеры. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

С 31 октября владельцем ООО «Ягуар Ленд Ровер» является ООО «ВСКД Моторс», зарегистрированное в 2022 г. Учредителями «ВСКД Моторс» являются Вячеслав Кузяков, Дмитрий Овчаров, Екатерина Шаталова, Сергей Скоробогатько. Все они имеют доли в компании по 25%.

Руководителем «ВСКД Моторс» является Кузяков. Теперь он также значится генеральным директором «Ягуар Ленд Ровер».

JLR приостановил поставки в Россию с марта 2022 г., после начала боевых действий на Украине. Reuters писал, что этот шаг поддержал тогдашний министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

После начала спецоперации и введения западных санкций работу в России приостановили и другие автокомпании. Об этом объявили Skoda, Volkswagen, Nissan, Renault. В 2022 г. на месте завода Renault начали производство отечественных «Москвичей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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