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«Соллерс» намерен начать производство и продажи рамного внедорожника в 2025 году

Ведомости

Группа «Соллерс» намерена дополнить модельный ряд выпускаемых в России автомобилей полноразмерным внедорожником на рамной конструкции. Его производство планируется запустить в 2025 г. Об этом сообщил директор по продажам компании Марат Шарапов на Sollers Product Day, передает «Интерфакс».

«Эта машина разработана специально для российского рынка нашим центром разработки совместно с нашим технологическим партнером. Машина находится в финальной стадии, и в следующем году мы ожидаем начать ее производство и продажи на российском рынке», – рассказал Шарапов.

Автомобили будут выпускаться с бензиновым и дизельным двигателем (2 л, 200 л. с.), автоматической коробкой передач (АКПП) и полным приводом, следует из презентации.

В конце октября «Ведомости» со ссылкой на материалы компании также писали, что «Соллерс» расширит модельную линейку за счет запуска производства коммерческого фургона М3 и минивэна RF8 под собственным брендом. Сборка первого намечена на конец этого года, а второго – на 2025 г. В основе обеих моделей техника китайской компании JAC, с которой «Соллерс» уже работает в коммерческом сегменте.

В сентябре «Соллерс» также запустила производство туристического автобуса Sollers SA9 и междугороднего Sollers SA6 на своем заводе «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ) во Владивостоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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