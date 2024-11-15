«Соллерс» намерен начать производство и продажи рамного внедорожника в 2025 году

В конце октября «Ведомости» со ссылкой на материалы компании также писали, что «Соллерс» расширит модельную линейку за счет запуска производства коммерческого фургона М3 и минивэна RF8 под собственным брендом. Сборка первого намечена на конец этого года, а второго – на 2025 г. В основе обеих моделей техника китайской компании JAC, с которой «Соллерс» уже работает в коммерческом сегменте.