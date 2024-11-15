«Соллерс» намерен начать производство и продажи рамного внедорожника в 2025 году
«Эта машина разработана специально для российского рынка нашим центром разработки совместно с нашим технологическим партнером. Машина находится в финальной стадии, и в следующем году мы ожидаем начать ее производство и продажи на российском рынке», – рассказал Шарапов.
Автомобили будут выпускаться с бензиновым и дизельным двигателем (2 л, 200 л. с.), автоматической коробкой передач (АКПП) и полным приводом, следует из презентации.
В конце октября «Ведомости» со ссылкой на материалы компании также писали, что «Соллерс» расширит модельную линейку за счет запуска производства коммерческого фургона М3 и минивэна RF8 под собственным брендом. Сборка первого намечена на конец этого года, а второго – на 2025 г. В основе обеих моделей техника китайской компании JAC, с которой «Соллерс» уже работает в коммерческом сегменте.
В сентябре «Соллерс» также запустила производство туристического автобуса Sollers SA9 и междугороднего Sollers SA6 на своем заводе «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ) во Владивостоке.