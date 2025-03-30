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Дилеры допустили рост доли китайских автомобилей в России до 90% по итогам года

Ведомости

По итогам текущего года доля китайских автомобильных брендов в России может достичь 90%, но возможно ее условное снижение из-за появления на рынке новых российско-китайских марок, сообщили ТАСС опрошенные дилеры и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Доля китайских брендов в импорте сегодня превышает 80%, а по итогам 2025 г. показатель приблизится к 90%, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Директор «Автостата» допустил, что доля китайских машин условно уменьшится из-за появления на рынке новых «псевдороссийских брендов»: Belgee, Knewstar, Xcite, «Москвич» и др.

Доля брендов КНР в 60% останется на этом же уровне в ближайшие годы, полагает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По мнению гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, в этом году у покупателей будут востребованы как самые доступные китайские марки, так и дорогие модели в сегментах премиум или люкс.

По итогам прошлого года экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли на 30,5% и достигли рекордных $15,2 млрд, писал «Интерфакс» со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных главного таможенного управления КНР.

В конце декабря 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков писал, что на складах российских дилеров и импортеров наблюдается избыточное количество китайских автомобилей. По сведениям Целикова, эти запасы составляют от 200 000 до 250 000 единиц, что превышает показатели конца 2023 г., когда на складах находилось около 175 000 автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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