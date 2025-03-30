Дилеры допустили рост доли китайских автомобилей в России до 90% по итогам года

В конце декабря 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков писал, что на складах российских дилеров и импортеров наблюдается избыточное количество китайских автомобилей. По сведениям Целикова, эти запасы составляют от 200 000 до 250 000 единиц, что превышает показатели конца 2023 г., когда на складах находилось около 175 000 автомобилей.