Дилеры допустили рост доли китайских автомобилей в России до 90% по итогам года
По итогам текущего года доля китайских автомобильных брендов в России может достичь 90%, но возможно ее условное снижение из-за появления на рынке новых российско-китайских марок, сообщили ТАСС опрошенные дилеры и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Доля китайских брендов в импорте сегодня превышает 80%, а по итогам 2025 г. показатель приблизится к 90%, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Директор «Автостата» допустил, что доля китайских машин условно уменьшится из-за появления на рынке новых «псевдороссийских брендов»: Belgee, Knewstar, Xcite, «Москвич» и др.
Доля брендов КНР в 60% останется на этом же уровне в ближайшие годы, полагает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По мнению гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, в этом году у покупателей будут востребованы как самые доступные китайские марки, так и дорогие модели в сегментах премиум или люкс.
В конце декабря 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков писал, что на складах российских дилеров и импортеров наблюдается избыточное количество китайских автомобилей. По сведениям Целикова, эти запасы составляют от 200 000 до 250 000 единиц, что превышает показатели конца 2023 г., когда на складах находилось около 175 000 автомобилей.