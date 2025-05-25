Болид «Феррари» Шумахера продали на аукционе за $18 млн
Болид «Феррари», на котором Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако и Венгрии на чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» 2001 г., был продан за $18,17 млн, пишет газета The New York Times (NYT).
Аукцион Sotheby's состоялся в Монако 24 мая. Торги начались с 8 млн евро (около $9 млн), победная ставка поступила от участника торгов в зале и достигла 14,2 млн евро. Окончательная сумма с учетом сборов составила 15,9 млн евро ($18,17 млн).
Проданный болид «Формулы-1» стал самым дорогим из тех, которыми управлял немецкий гонщик, отмечает NYT. В ноябре 2022 г. болид «Феррари» образца 2003 г., на котором Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира, продали на аукционе Sothebys за $14,63 млн.
В декабре 2013 г. Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во Франции. Полгода он провел в коме, а после выписки из больницы ни разу не появлялся на публике.