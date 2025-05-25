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Болид «Феррари» Шумахера продали на аукционе за $18 млн

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Болид «Феррари», на котором Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако и Венгрии на чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» 2001 г., был продан за $18,17 млн, пишет газета The New York Times (NYT).

Аукцион Sotheby's состоялся в Монако 24 мая. Торги начались с 8 млн евро (около $9 млн), победная ставка поступила от участника торгов в зале и достигла 14,2 млн евро. Окончательная сумма с учетом сборов составила 15,9 млн евро ($18,17 млн).

Проданный болид «Формулы-1» стал самым дорогим из тех, которыми управлял немецкий гонщик, отмечает NYT. В ноябре 2022 г. болид «Феррари» образца 2003 г., на котором Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира, продали на аукционе Sothebys за $14,63 млн.

В декабре 2013 г. Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во Франции. Полгода он провел в коме, а после выписки из больницы ни разу не появлялся на публике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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