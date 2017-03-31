Балтийский завод рискует вовсе не построить ледокол «Арктика»

АО «Завод «Кирoв-энергомаш» (принадлежит Кировскому заводу) не сможет поставить паротурбинную установку для «Балтийского завода – судостроение» (входит в ОСК), если суд признает его вину в срыве сроков поставки оборудования, сообщил 30 марта представитель Кировского завода на заседании суда. По его словам, это произойдет «по финансовым причинам».

Балтийский завод в суде требует взыскать с «Киров-энергомаша» около 240 млн руб. пени за срыв поставок оборудования, из них 188 млн руб. - пени по контракту на турбину. Стороны заключили контракт стоимостью 2,7 млрд руб. весной 2013 г. Кировский завод должен был передать турбину заказчику в мае 2015 г., но до сих пор не выполнил работу. «Кирoв-энергомаш» подал встречный иск: Балтийский завод вовремя не предоставил генераторы для испытания турбинной установки.

Установка нужна Балтийскому заводу для головного ледокола проекта 22220 «Арктика». Заказчик строительства ледокола - ФГУП «Атомфлот» (структура «Росатома») - может не получить оборудование, сообщил представитель Кировского завода на заседании суда. Он ходатайствовал о привлечении в суд «Атомфлота» в качестве третьего лица. Суд ходатайство принял, следующее заседание назначено на 4 мая.

Балтийский завод совместно с ОСК и «Росатомом» в марте направили в правительство РФ обращение о необходимости переноса сроков сдачи ледокола на полтора года - до середины 2019 г. Необходимость переноса в ОСК объясняют срывом поставки паротурбинных установок и другого оборудования субподрядчиками. Балтийский завод должен был передать ледокол стоимостью 37 млрд руб. в декабре 2017 г.

Если к 1 апреля 2016 г. «Кирoв-энергомаш» не выполняет контракт, Балтийский завод вправе его расторгнуть и потребовать возврат авансов и неустойки согласно допсоглашению, заметил на заседании суда представитель Балтийского завода. Пени за несвоевременную поставку паротурбинной установки не могут превышать 6% от стоимости контракта. Если «Кирoв-энергомаш» не поставит оборудование, это смогут сделать другие, ведь большую часть работ выполняет не завод, а его субподрядчики, говорит руководитель проекта 22220 Сергей Черногубовский.

«Киров-энергомаш» также делает для Балтийского завода еще два комплекта паротурбинных установок на сумму более 5 млрд руб. Они предназначены для других ледоколов проекта 22220.

На недостаточность финансирования строительства турбиной установки и изменение политической ситуации в письме вице-премьеру Дмитрию Рогозину указывал гендиректор Кировского завода Георгий Семененко («Ведомости» ознакомились с копией письма). Испытания установки должны были пройти в 2014 г. в Харькове, но это стало невозможным, поэтому Кировскому заводу пришлось строить испытательный стенд стоимостью более 1 млрд руб. Это единственный в России универсальный стенд для испытания под нагрузкой судовых паровых турбин мощностью до 75 МВт, говорила ранее представитель Кировского завода.

Выручка «Кирoв-энергомаша» за 2015 г. составила 844 млн руб., чистый убыток - 34 млн руб. В 2015 г. поставщик завода – ЗАО «Ижора-деталь» – подал иск о банкротстве к «Киров-энергомашу» за долг в 13,5 млн руб., но потом отозвал его. Выручка Кировского завода в 2016 г. - 2,4 млрд руб., чистая прибыль - 440 млн руб.