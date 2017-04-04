Промышленность

В «Тольяттиазот» пришли с обысками

Они связаны с аварией, происшедшей в 2016 году; в компании это отрицают
«Тольяттиазот» – один из крупнейших производителей аммиака
«Тольяттиазот» – один из крупнейших производителей аммиака
ТАСС

В офисе «Тольяттиазота» во вторник проходят обыски, рассказал «Ведомостям» представитель компании. «Пришли около 70 представителей Следственного комитета, УБОПа, следственные действия проводятся по поводу аварии, якобы происшедшей на предприятии в январе 2016 г.», - пояснил представитель «Тольяттиазота».

Но никакой аварии в это время не было, заверил он. По его словам, предприятие работает в штатном режиме, но коммерческие функции и сбыт продукции заблокированы, так как сотрудники либо заперты в кабинетах, либо их туда не пускают, нормальная деятельность предприятия нарушена.

Основной акционер «Тольяттиазота» Махлай выйдет из совета директоров

По словам сотрудника правоохранительных органов, в офисе «Тольяттиазота» действительно проводится обыск в связи с уголовным делом, ранее возбужденным областным управлением Следственного комитета.

Представитель Следственного комитета по Самарской области пока не ответил на запрос «Ведомостей». Получить комментарий Ростехнадхора также пока не удалось.

Кирсан Илюмжинов не нашел общего языка с владельцами «Тольяттиазота»
Кирсан Илюмжинов не смог купить «Тольяттиазот»
Возможно, сделка развалилась из-за включения бизнесмена в санкционный список США

«Тольяттиазот» - предприятие повышенной опасности, говорит собеседник, близкий к компании. Безопасность его работы постоянно контролируется, отмечает он. Термин «авария» имеет самый высокий уровень квалификации происшествия, об этом сразу бы стало известно, считает собеседник «Ведомостей».

«Тольяттиазот» входит в десятку мировых лидеров по производству аммиака. Компания обеспечивает около 20% российского спроса и 11% объема мирового экспорта аммиака. Контролирующими акционерами «Тольяттиазота» являются Сергей и Владимир Махлаи. В компании уже несколько лет длится корпоративный конфликт. Он связан с желанием миноритарных акционеров – сначала «Реновы» Виктора Вексельберга, а затем «Уралхима» Дмитрия Мазепина (9,3%) – участвовать в управлении предприятием.

В июне Мещанский районный суд Москвы наложил арест на все 100% бумаг предприятия в рамках дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению «Уралхима» в 2012 г. По этому иску были заочно арестованы и объявлены в розыск Интерполом топ-менеджмент, а также оба Махлая.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике