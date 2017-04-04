В «Тольяттиазот» пришли с обысками

Они связаны с аварией, происшедшей в 2016 году; в компании это отрицают

В офисе «Тольяттиазота» во вторник проходят обыски, рассказал «Ведомостям» представитель компании. «Пришли около 70 представителей Следственного комитета, УБОПа, следственные действия проводятся по поводу аварии, якобы происшедшей на предприятии в январе 2016 г.», - пояснил представитель «Тольяттиазота».

Но никакой аварии в это время не было, заверил он. По его словам, предприятие работает в штатном режиме, но коммерческие функции и сбыт продукции заблокированы, так как сотрудники либо заперты в кабинетах, либо их туда не пускают, нормальная деятельность предприятия нарушена.

По словам сотрудника правоохранительных органов, в офисе «Тольяттиазота» действительно проводится обыск в связи с уголовным делом, ранее возбужденным областным управлением Следственного комитета.

Представитель Следственного комитета по Самарской области пока не ответил на запрос «Ведомостей». Получить комментарий Ростехнадхора также пока не удалось.

«Тольяттиазот» - предприятие повышенной опасности, говорит собеседник, близкий к компании. Безопасность его работы постоянно контролируется, отмечает он. Термин «авария» имеет самый высокий уровень квалификации происшествия, об этом сразу бы стало известно, считает собеседник «Ведомостей».

«Тольяттиазот» входит в десятку мировых лидеров по производству аммиака. Компания обеспечивает около 20% российского спроса и 11% объема мирового экспорта аммиака. Контролирующими акционерами «Тольяттиазота» являются Сергей и Владимир Махлаи. В компании уже несколько лет длится корпоративный конфликт. Он связан с желанием миноритарных акционеров – сначала «Реновы» Виктора Вексельберга, а затем «Уралхима» Дмитрия Мазепина (9,3%) – участвовать в управлении предприятием.

В июне Мещанский районный суд Москвы наложил арест на все 100% бумаг предприятия в рамках дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению «Уралхима» в 2012 г. По этому иску были заочно арестованы и объявлены в розыск Интерполом топ-менеджмент, а также оба Махлая.