Промышленность
Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: А1 пришла к аудиторам

А1 предъявила претензии аудиторам

Компания требует с аудировавших группу «Полипластик» КПМГ и «Делойт» 406 млн рублей
А1 требует с аудировавших группу «Полипластик» КПМГ и «Делойт» 406 млн рублей
А1 требует с аудировавших группу «Полипластик» КПМГ и «Делойт» 406 млн рублей
Группа ПОЛИПЛАСТИК

Ramilos Trading подала в Арбитражный суд Москвы иски к ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на 218 млн руб. и АО КПМГ на 188 млн руб., сообщается на сайте суда.

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