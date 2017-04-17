А1 предъявила претензии аудиторам

Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: А1 пришла к аудиторам

Ramilos Trading подала в Арбитражный суд Москвы иски к ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на 218 млн руб. и АО КПМГ на 188 млн руб., сообщается на сайте суда.