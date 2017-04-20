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Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: «Роснефть» не меняет границ

Минприроды предложило присоединять к месторождениям новые участки

Против этой инициативы выступила «Роснефть»
Минприроды предложило недропользователям новые правила изменения границ их месторождений за счет присоединения новых
Минприроды предложило недропользователям новые правила изменения границ их месторождений за счет присоединения новых
М. Стулов / Ведомости

Если при разведке месторождения недалеко от своего лицензионного участка недропользователь находит полезные ископаемые, то присоединять этот участок можно лишь раз и прибавить к текущим запасам можно не более 20% от уже разведанных на основном участке, следует из постановления правительства об изменении границ участков недр от 2012 г. Если запасы больше 20%, то лицензию на новый участок надо выставлять на торги. Но Минприроды хочет изменить это правило, разрешив «в исключительных случаях» многократно присоединять участки недр, только если запасы не превышают 20% от уже поставленных на баланс по основному месторождению, следует из переписки Минприроды и аппарата вице-премьера Александра Хлопонина («Ведомости» ознакомились с копиями документов).

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