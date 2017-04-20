Минприроды предложило присоединять к месторождениям новые участки

Если при разведке месторождения недалеко от своего лицензионного участка недропользователь находит полезные ископаемые, то присоединять этот участок можно лишь раз и прибавить к текущим запасам можно не более 20% от уже разведанных на основном участке, следует из постановления правительства об изменении границ участков недр от 2012 г. Если запасы больше 20%, то лицензию на новый участок надо выставлять на торги. Но Минприроды хочет изменить это правило, разрешив «в исключительных случаях» многократно присоединять участки недр, только если запасы не превышают 20% от уже поставленных на баланс по основному месторождению, следует из переписки Минприроды и аппарата вице-премьера Александра Хлопонина («Ведомости» ознакомились с копиями документов).

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