Тракторный завод за год вложит в производство 2 млрд рублей

АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ, входит в ОАО «Кировский завод») в 2017 г. планирует вложить в модернизацию производства 2 млрд руб., сообщил директор предприятия Сергей Серебряков. Инвестиции нужны в том числе для производства тракторов четвертого тягового класса, добавил он, уточнив, что их запуск в серию планируется уже в этом году после испытаний, которые завершатся к середине лета.

В 2016 г. на закупку оборудования и ремонт цехов ПТЗ было направлено около 1,7 млрд руб., следует из сообщения компании. Завод выпустил в 2016 г. 2300 машин. В 2017 г. с учетом экспортной поддержки объем производства будет, возможно, выше, говорит Серебряков. По его словам, прогнозы по выпуску будут понятны, после того как сформируются цены на зерно.

Минпромторг совместно с Минсельхозом стимулируют спрос на сельскохозяйственную технику: российским покупателям субсидируется от 15 до 20% от ее стоимости, если она куплена в 2017 г., говорит заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. По его словам, на эти цели запланировано порядка 13 млрд руб.

Сегодня ПТЗ открыл производственную линию по сборке кабин для сельскохозяйственных и промышленных тракторов. Сейчас на ней производится 12 кабин в сутки, в будущем этот показатель должен вырасти до 35 кабин, говорит Серебряков. Инвестиции в производство составили 60 млн руб. Линия сократит время изготовления трактора и уменьшит себестоимость готовой продукции, следует из сообщения ПТЗ.

Завод серийно производит восемь модификаций сельскохозяйственных тракторов серии К-744Р и 17 видов дорожно-строительных и специальных машин. Среди клиентов завода «Мечел», «Роснефть», «Северсталь», «Газпром». 70% себестоимости производимой техники генерируется непосредственно на заводе. На предприятии работают около 2500 человек. Совокупная выручка в 2016г. - около 14 млрд руб., сообщила компания. Выручка Кировского завода в 2016 г. - 2,4 млрд руб., чистая прибыль - 440 млн руб.