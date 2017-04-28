ФАС прокомментировала резкое письмо «Транснефти»

Президент «Транснефти» Николай Токарев в среду написал письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву, в котором подверг жесткой критике работу ведомства.

Начальник управления ТЭК ФАС Дмитрий Махонин подтвердил «Ведомостям» получение письма. По его словам, служба была удивлена содержанием документа: «ФАС непонятна цель этого письма».

«Транснефть» считает, что недавние действия ФАС «целевым образом направлены на дестабилизацию работы компании», служба вмешивается «в деятельность «Транснефти» в интересах иных хозяйствующих субъектов». В письме приводится ситуацию с Новороссийским морским торговым портом (НМТП, 35% у компании). Недавно ФАС оштрафовала порт на 9,74 млрд руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Эта ситуация негативно влияет на стоимость НМТП, в то время как свои доли хотят продать «Транснефть» и государство, указано в письме.

«Любое лицо вправе высказывать свою позицию в рамках антимонопольного законодательства. Это право было предоставлено и представителям порта, - говорит Махонин. - Но мы не последняя инстанция. Если компания не согласна с нашей позицией, может обратится в судебную инстанцию». По его словам, решения ФАС в этом деле были проработаны.

«Транснефть» также считает, что служба проявила тенденциозный подход в отношении жалобы «Роснефти» в связи с потерями при транспортировке нефти: «Действуя в интересах одной нефтяной компании, ФАС начала фактическую ревизию нормативной базы Минэнерго, не имея на то никаких полномочий или оснований».

Согласно закону ФАС обязана провести проверку, в случае получения заявления от любого лица, объясняет Махонин: «Мы получили запрос. Проработали его. Итогом было отказ в возбуждении административного дела. В чем лоббизм интересов «Роснефти» совершено непонятно».

Служба также потребовала пересмотреть итоги закупки без жалоб со стороны третьих лиц, указано в письме. ФАС не устроил выигранный Трубной грузовой компанией тендер «Транснефти» на закупку труб на 50 млрд руб. По словам Дмитрия Махонина, жалоба все же была. Ее подало физическое лицо. «Торги должны быть нацелены на проконкурентность, - продолжает он. - Тендер на закупку труб был закрытый. При этом что никакой коммерческой или государственной тайны он не содержал. ФАС в адрес «Транснефти» направила письмо, в котором указала, что принцип проконкурентых закупок был реализован не в полной мере».

ФАС отказалась рассматривать законопроект о магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов, подготовленный Минэнерго по поручению президента России, указывала «Транснефть». «Мы действительно не понимаем смысл этого закона. С нами никто его не обсуждал. Закон о защите конкуренции, о естественных монополиях уже прописывают ряд норм и правил, которые регулируют деятельность трубопроводного транспорта», - отмечает чиновник ФАС. По регламенту теперь ФАС и Минэнерго должны провести согласительное совещания по этому законопроекту. «Транснефть вообще не является субъектом законодательной инициативы и видимо случайно перепутала себя с органом власти», - добавил Махонин.

И наконец «Транснефть» решила прервать действие меморандума о сотрудничестве между компанией, ФАС и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. «Меморандум носит общий характер. В случае его расторжения, это не будет препятствовать нашей работе с «Транснефтью» в рамках реализации тарифной политики, биржевой торговли и так далее, - говорит Дмитрий Махонин. - Мы открыты для диалога. Считаем, что такие письма носят неконструктивный характер и не направлены на проведение проконкурентной политики».