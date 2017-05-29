Транспорт
Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Троллейбусы приедут из Энгельса

«Тролза маркет» поставит в Петербург 105 троллейбусов за 2 млрд рублей

По городу уже ездит 170 машин этого производителя

ООО «Тролза маркет» поставит 105 троллейбусов для СПб ГУП «Горэлектротранс». Компания выиграла электронный аукцион, предложив за контракт 2,046 млрд руб. Аукцион прошел в понедельник, 22 мая, но конкурсная комиссия выбрала поставщика только в четверг, протокол на сайте госзакупок появился 26 мая. Максимальная цена закупки составляла 2,078 млрд руб. В аукционе также участвовали АО «ТД «Тролза-маркет» (предложило такую же цену, как и победитель), АО «Автотехком» (2,057 млрд), ООО «Глобал БАС» (2,067 млрд). «Тролза маркет» и «ТД «Тролза-маркет» указали в заявке для аукциона одинаковые регистрационный адрес и телефоны. По условиям закупки подрядчик должен поставить 101 троллейбус в 2017 г., еще четыре – до 31 марта 2018 г.

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