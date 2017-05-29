Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Троллейбусы приедут из Энгельса
«Тролза маркет» поставит в Петербург 105 троллейбусов за 2 млрд рублей
По городу уже ездит 170 машин этого производителя
- Дмитрий Горшенин
- / Ведомости – Санкт-Петербург
На конкурс на поставку троллейбусов поступило четыре заявки
Евгений Егоров / Ведомости
ООО «Тролза маркет» поставит 105 троллейбусов для СПб ГУП «Горэлектротранс». Компания выиграла электронный аукцион, предложив за контракт 2,046 млрд руб. Аукцион прошел в понедельник, 22 мая, но конкурсная комиссия выбрала поставщика только в четверг, протокол на сайте госзакупок появился 26 мая. Максимальная цена закупки составляла 2,078 млрд руб. В аукционе также участвовали АО «ТД «Тролза-маркет» (предложило такую же цену, как и победитель), АО «Автотехком» (2,057 млрд), ООО «Глобал БАС» (2,067 млрд). «Тролза маркет» и «ТД «Тролза-маркет» указали в заявке для аукциона одинаковые регистрационный адрес и телефоны. По условиям закупки подрядчик должен поставить 101 троллейбус в 2017 г., еще четыре – до 31 марта 2018 г.
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