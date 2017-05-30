Бизнес-омбудсмен Титов выступает за введение ЕГАИС на рынке табака

Максим Стулов / Ведомости

Идея Бориса Титова содержится в его докладе президенту за 2017 г., опубликованном на его официальном сайте. Доля нелегальной продукции на российском табачном рынке выросла из-за увеличенного акцизного сбора, открытых границ со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и отсутствия жесткого контроля фискальных и правоохранительных органов, сказано в докладе.

Титов предлагает ввести государственное регулирование производства и оборота табачной продукции по аналогии с алкогольной – систему ЕГАИС, а также разработать и принять законы, комфортные для легального бизнеса и жестко контролирующие и наказывающие нелегальный. Кроме того, он предлагает разработать лицензионные требования и документооборот по всему рынку табака. Представитель Титова перенаправила запрос его общественному представителю Виктору Звагельскому, отвечавшему за эту часть доклада. В 2011–2016 гг. Звагельский являлся депутатом Госдумы, где разработал основные законопроекты по регулированию рынка алкоголя. Звагельский не ответил на звонки «Ведомостей».

Ассоциация производителей табачной продукции «Табакпром» не согласна с Титовым: такие меры лишь увеличат нагрузку на законный бизнес и привлекательность незаконной продукции, сказано в письме ассоциации на имя бизнес-омбудсмена за подписью ее гендиректора Андрея Межонова. По мнению «Табакпрома», доля нелегальной продукции, приведенная в отчете, сильно завышена, а собираемость акцизов в отрасли превышает 99%. Схожие данные и у Минфина: доля нелегальной табачной продукции на российском рынке не превышает 5%, собираемость акцизов – порядка 99% (см. график).

Осенью 2016 г. Nielsen оценивала нелегальный рынок табачной продукции в России в 2,2%, из которых 1,78% рынка приходилось на контрабандные сигареты.

ЕГАИС вводилась на рынке алкоголя, чтобы увеличить доходы государства от акцизов и вывести из теневого сектора отечественное производство, напоминает вице-президент JTI Сергей Киселев. Тогда система внедрялась постепенно, вспоминает директор аналитического агентства ЦИФФРА Вадим Дробиз: до ее введения доля нелегальной продукции в рознице была около 40%, теперь равна нулю. При этом собираемость акцизов в алкоголе составляла примерно 60%, указывает представитель Imperial Tobacco. По его словам, внедрение ЕГАИС на табачном производстве замедлит мощности минимум в три раза. А также приведет к серьезным перебоям в отгрузках готовой продукции, указывает Киселев. Введение ЕГАИС требует огромных финансовых затрат, продолжает представитель Imperial Tobacco: они повлияют на цену пачки, а значит, потребитель выберет более дешевые сигареты – нелегальные.

Ранее «Табакпром» писал президенту Владимиру Путину письмо, где говорил, что нагрузка на отрасль при введении ЕГАИС составит около 47 млрд руб. Наиболее эффективным решением для сокращения нелегальной продукции станет гармонизация акцизов со странами ЕАЭС и введение системы отслеживания производственного табачного оборудования, пишет Межонов.

По словам представителя BAT в России Яны Гуськовой, около 60% незаконно продающихся в России сигарет поступает из Белоруссии, Киргизии, Казахстана.