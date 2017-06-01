Российские люксовые дизайнеры стали выпускать бюджетные линейки одежды

Terekhov для девочек Егор Берладин

Российский бренд Alexander Terekhov запускает вторую линию женской одежды – TerekhovGirl, рассказала «Ведомостям» Евгения Зенкевич, директор по маркетингу владельца марки – ГК «Русмода». «Запуская вторую линию, мы стремимся расширить аудиторию и охватить новую долю рынка», – уточнила основатель «Русмоды» Оксана Лаврентьева.

TerekhovGirl – полноценная женская коллекция в ценовом диапазоне от 5000 руб. за майки, аксессуары, рубашки и проч. до 50 000 руб. за верхнюю одежду, продолжает Зенкевич. В первой коллекции, по ее словам, также будет коллаборация с Ксенией Собчак, которая разработала для TerekhovGirl дизайн футболок, худи, свитшотов, спортивных брюк и бейсболок. Первый монобрендовый магазин TerekhovGirl на 120 кв. м откроется в сентябре 2017 г. на месте нынешнего бутика Alexander Terekhov в торговой галерее «Модный сезон», отметила Зенкевич, а тот, в свою очередь, разместится на 160 кв. м в «Метрополе».

Российские дизайнеры выпускают вторую линию для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж – по цене она как минимум на 30–40% дешевле основной, поясняет гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Обычно вторая линия выпускается в одном из трех направлений: молодежная мода, спортивно-повседневная и деним, добавляет она. Одно из основных требований покупателей к товару – приемлемые цены при сохранении высокого качества, резюмирует Оксана Кожина из Deloitte.

Люксовые бренды активно развивают вторые линии, желая расширить аудиторию и привлечь молодое поколение, чтобы через несколько лет, привыкнув, они выбирали более дорогую первую линейку этого же бренда, рассуждает дизайнер и создатель бренда A La Russe Анастасия Романцова. Еще в 2015 г. A La Russe запустила демократичный проект ARnouveau. Год назад в Москве открылись и магазины молодежной линии Armani – Armani Exchange. Из российских дизайнеров одежду для среднего класса выпускает Виктория Андреянова под брендом Parole by Victoria Andreyanova, в 2012 г. Кирилл Гасилин запустил молодежную линию CG Cyrille Gassiline, вспоминает Лебсак-Клейманс.

В прошлом году модный дом Alena Akhmadullina создал три капсулы женской одежды в массовом сегменте для Faberlic. «Опыт оказался настолько успешным, что мы решили создать собственную вторую линию – Akhmadullina Dreams, ее первый магазин откроется в июне 2017 г.», – рассказала «Ведомостям» дизайнер Алена Ахмадуллина.