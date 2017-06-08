ТГК-2 и китайская Huadian доделали ТЭЦ в Ярославле
- Иван Песчинский
- / Ведомости
Хуадянь-Тенинская ТЭЦ в ближайшие дни наконец-то начнет свою работу, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. В правительстве Ярославской области «Ведомостям» это подтвердили. Торжественный запуск электростанции состоится 22 июня, сказал представитель регионального правительства, но может быть перенесен на 20 июня.
Представитель ТГК-2 на запрос не ответил. По словам представителя Минэнерго, проблем для ввода станции в эксплуатацию нет. На следующей неделе начнется тестирование генерирующего оборудования, в диспетчерском режиме станция начнет работать с июля, отметил представитель ведомства.
Хуадянь-Тенинская ТЭЦ в Ярославле — совместный проект ТГК-2 и китайской Huadian. Мощность электростанции 450 МВт, стоимость ее строительства оценивалась в 20 млрд руб. Строительство велось по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), которые обеспечивают инвесторам возврат вложенных средств с высокой доходностью, но также предусматривают жесткие сроки запуска энергообъектов и штрафные санкции за их нарушение.
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