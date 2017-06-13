Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: РЖД нужно больше денег от Москвы
РЖД хочет увеличить плату за пользование Московским центральным кольцом
Свои предложения госкомпания уже направила в правительство
- Дарья Белоглазова
- / Ведомости
РЖД хочет увеличить плату за пользование Московским центральным кольцом
А. Гордеев / Ведомости
РЖД предложила правительству установить для Московского центрального кольца (МЦК) специальный тариф на пользование инфраструктурой, сообщил президент госкомпании Олег Белозеров. Сейчас тариф за пользование инфраструктурой по пригородным поездам средний для всей сети железных дорог, его устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). РЖД получает за пользование инфраструктурой МЦК около 56,7 млн руб. в год: на маршруте (54 км) работает 42 поезда, каждый из которых приносит РЖД по 3700 руб. в сутки.
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