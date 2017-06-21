Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Фармацевтика для Pamplona
Акционеры Альфа-банка вложились в фармацевтику
Фонд Pamplona купил за $5 млрд американскую компанию Parexel
- Алина Дидковская,
- Мария Дранишникова
- / Ведомости
Parexel консультирует фармпроизводителей и проводит для них исследования, у компании 86 офисов в 51 стране и около 19 600 сотрудников
Luke MacGregor / REUTERS
Фонд Pamplona Capital Management, управляющий в том числе деньгами акционеров Альфа-банка, купил американского поставщика услуг в сфере фармацевтики Parexel. Сумма сделки составила $5 млрд, включая долг, говорится в совместном сообщении компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2017 г. Pamplona купит все выпущенные акции Parexel International Corp., заплатив по $88,1 за каждую, что включает премию в 23,3% к максимальной цене за год, уточняется в сообщении. После сделки Parexel проведет делистинг, сказал представитель Pamplona.
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