Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Фармацевтика для Pamplona

Акционеры Альфа-банка вложились в фармацевтику

Фонд Pamplona купил за $5 млрд американскую компанию Parexel
  • Алина Дидковская,
  • Мария Дранишникова
  • / Ведомости

Фонд Pamplona Capital Management, управляющий в том числе деньгами акционеров Альфа-банка, купил американского поставщика услуг в сфере фармацевтики Parexel. Сумма сделки составила $5 млрд, включая долг, говорится в совместном сообщении компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2017 г. Pamplona купит все выпущенные акции Parexel International Corp., заплатив по $88,1 за каждую, что включает премию в 23,3% к максимальной цене за год, уточняется в сообщении. После сделки Parexel проведет делистинг, сказал представитель Pamplona.

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