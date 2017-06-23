Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Gefco на продажу
РЖД может продать свою долю в Gefco
Монополия готова продать часть акций вместе со вторым акционером логистического оператора – французской PSA Peugeot Citroen
- Дарья Белоглазова
- / Ведомости
Сейчас стоимость логистического оператора может достигать 1,2–1,4 млрд евро
Аднрей Гордеев / Ведомости
РЖД изучает разные варианты продажи части доли в крупнейшем французском логистическом операторе Gefco, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента РЖД по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Андрея Старкова. Среди рассматриваемых вариантов – совместная реализация доли с частью пакета второго акционера, PSA Peugeot Citroen, и IPO.
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