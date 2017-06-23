Генералов продал IGSS

Президент группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов продал 9,99% в нефтесервисной компании IG Seismic Services Plc Евгений Разумный / Въ

Президент группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов продал 9,99% в нефтесервисной компании IG Seismic Services Plc (IGSS), следует из сообщения последней. Покупателем стала Otkritie Investments Cyprus Ltd. (входит в группу «Открытие»). Генералов продал все свои акции (832 018 шт.) и GDR (624 619 шт.) и больше не является акционером компании. Сумма сделки не раскрывается.