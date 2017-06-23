Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Генералов продал IGSS
Генералов продал IGSS
Сергей Генералов продал свою долю в IGSS. Покупатель – группа «Открытие» – видит потенциал развития бизнеса нефтесервисной компании
- Галина Старинская
- / Ведомости
Президент группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов продал 9,99% в нефтесервисной компании IG Seismic Services Plc
Евгений Разумный / Въ
Президент группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов продал 9,99% в нефтесервисной компании IG Seismic Services Plc (IGSS), следует из сообщения последней. Покупателем стала Otkritie Investments Cyprus Ltd. (входит в группу «Открытие»). Генералов продал все свои акции (832 018 шт.) и GDR (624 619 шт.) и больше не является акционером компании. Сумма сделки не раскрывается.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}