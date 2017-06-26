«Шереметьево» увеличит пропускную способность до 80 млн человек

Для этого до 2026 года аэропорт инвестирует почти 150 млрд рублей

В «Шереметьево» быстро растут транзитный поток и число туристов из Китая Кирилл Каллиников / РИА Новости

Презентацию генерального плана развития до 2026 г. аэропорт «Шереметьево» подготовил для совещания под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященного подготовке московских аэропортов к чемпионату мира по футболу 2018 г. В ценах 2017 г. «Шереметьево» вложит в развитие 147,1 млрд руб., говорится в презентации. Самыми масштабными проектами будут реконструкция к 2021 г. терминала С за 19,9 млрд руб. и терминала F за 12,5 млрд руб. Также к 2024 г. будет построен терминал С-2 за 9,7 млрд руб.