Транспорт
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: «Шереметьево» не жалеет денег

«Шереметьево» увеличит пропускную способность до 80 млн человек

Для этого до 2026 года аэропорт инвестирует почти 150 млрд рублей

Презентацию генерального плана развития до 2026 г. аэропорт «Шереметьево» подготовил для совещания под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященного подготовке московских аэропортов к чемпионату мира по футболу 2018 г. В ценах 2017 г. «Шереметьево» вложит в развитие 147,1 млрд руб., говорится в презентации. Самыми масштабными проектами будут реконструкция к 2021 г. терминала С за 19,9 млрд руб. и терминала F за 12,5 млрд руб. Также к 2024 г. будет построен терминал С-2 за 9,7 млрд руб.

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