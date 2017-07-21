Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Stockmann вместо Debenhams
Последний в России универмаг Debenhams закроется в конце лета
Российский франчайзи сети решил развивать Stockmann
- Алина Дидковская
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Осенью на месте Debenhams в торговом центре «Авиапарк» откроется Stockmann
Евгений Разумный / Ведомости
Универмаг Debenhams в московском торговом центре (ТЦ) «Авиапарк» закроется в конце лета, рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости и человек, близкий к владельцу универмагов Stockmann и Debenhams в России – Reviva Holdings. Это подтвердил председатель совета директоров Reviva Яков Панченко. На месте Debenhams в «Авиапарке» в октябре 2017 г. заработает Stockmann, заметил он.
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