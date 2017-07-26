Биомедицинский холдинг «Атлас» начнет продавать в Великобритании генетические тесты

Тесты «Атласа» позволят британцам понять, как вести более здоровый образ жизни Eric Risberg / AP

Биомедицинский холдинг «Атлас» после 15 июля начнет продавать в Великобритании два теста: генетический и микробиоты кишечника (см. врез), рассказал «Ведомостям» гендиректор и совладелец биомедицинского холдинга «Атлас» Сергей Мусиенко. Информация о регистрации Atlas Biomed Group Ltd есть в британском реестре. На портале bloomberg.com сообщается, что компания продает ДНК-тесты, есть и ссылка на официальный сайт в Англии – с продукцией «Атласа».

«Атлас» станет британской компанией, а российские юридические лица – ее «дочками», говорит Мусиенко: несмотря на Brexit, Англия – один из главных мировых финансовых и деловых центров, «Атлас» рассматривает ее как мост для экспансии в Европу, США и Азию.

Европейский рынок был стратегической целью холдинга с момента основания, продолжает Мусиенко, это обусловлено низкой конкуренцией на рынке потребительских генетических тестов и минимальными по сравнению с США ограничениями при регистрации тестов.

Рынок оборудования, реактивов и услуг, связанных с геномными технологиями, составляет 8 млрд фунтов в год, оборот работающих в Англии компаний – около 1 млрд фунтов, ссылается Бюро по биологическим наукам минздрава Великобритании на исследование Deloitte 2015 г. Глобальный рынок будет существенно расти, в первую очередь из-за удешевления технологий анализа ДНК и инвестиций от фармкомпаний, приводит Мусиенко прогнозы экспертов.

«Атлас» и его продукты Холдинг «Атлас» создан в 2013 г. группой биоинформатиков, генетиков и врачей. Сейчас владельцев семеро, говорит Мусиенко, кроме него – Андрей Перфильев, Дмитрий Алексеев, Артем Руди, Ильдус Фатхутдинов, Дмитрий Осипенко и Александр Тяхт. Частные инвестиции превысили $5 млн, сообщил Мусиенко, выручку не раскрывает. «Атлас» выпускает генетический тест (исследование статуса носительства 283 наследственных заболеваний и система управления рисками по 17 многофакторным заболеваниям) и тест микробиоты кишечника (состав бактерий, которые определяют метаболизм многих питательных веществ и витаминов и участвуют в формировании иммунитета).

«Атлас», по словам Мусиенко, получил разрешение на продажу тестов от британского регулятора Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Представитель MHRA за полторы недели так и не ответил «Ведомостям». До конца 2017 г. «Атлас» планирует продать в Великобритании до 3000 тестов, за пять лет довести годовые продажи до 100 000 тестов.

Исследование ДНК и интерпретация результатов одинаковы для российских и зарубежных потребителей, объясняет Мусиенко. Личный кабинет пользователя адаптирован для британского рынка; будет изменен дизайн коробки, чтобы биологический материал можно было отправлять по почте, делится планами гендиректор «Атласа».

В России генетический тест «Атлас» стоит 29 900 руб., в Британии будет стоить гораздо дешевле, 149 фунтов (около 12 000 руб.), потому что все реагенты и микрочипы импортируются, рассказывает Мусиенко. Кроме того, в России в цену включена консультация генетика, продолжает он, а в Великобритании это отдельная опция. Исследование микробиоты, по его словам, будет стоить почти одинаково из-за близкой себестоимости: 9900 руб. против 125 фунтов (около 10 000 руб.). Извлекать из слюны и расшифровывать ДНК будет лаборатория в Европе, говорит Мусиенко. На первом этапе инвестиции составят до $2 млн, сообщает он, деньги пойдут на запуск, в том числе маркетинг и организацию отдела продаж. Пока «Атлас», по словам Мусиенко, работает на британском рынке самостоятельно, без дистрибуторов. Продукт высокотехнологический и уникальный для рынка, «Атлас» лучше понимает стратегию продвижения, считает он.

Англия – хороший мост, оттуда легко развивать бизнес как в Европу, так и в США и Азию, говорит директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. Выход напрямую на рынок США, где высока конкуренция, потребовал бы существенно больших затрат: о других регионах пришлось бы забыть. Успех «Атласа» зависит от достоверности технологии, цены, маркетинга и пиара, уверен Крестинский.

Основной конкурент «Атласа» в Великобритании – американская 23andMe, говорит Мусиенко. Ее основали в 2006 г. Анна Войжицки, бывшая жена одного из основателей Google – Сергея Брина, и Линда Эви. В 2012 г. 23andMe получила $50 млн от консорциума инвесторов, среди которых был россиянин Юрий Мильнер. В 2015 г. Forbes оценивал сервис в $1,1 млрд.

Продукты «Атласа» позволяют потребителю прямо в личном кабинете узнать состав микробиоты и оценить свой образ жизни, рассказывает Мусиенко, эта информация содействует обоснованному изменению образа жизни с учетом индивидуальных особенностей организма и улучшению состояния здоровья.

Представитель Мильнера отказался от комментариев, представитель 23andMe в течение недели не смог ответить на запрос «Ведомостей».