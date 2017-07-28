«Уралкалий» договорился о поставках калия в Индию

На Индию и Китай в 2016 г. пришлось 26% продаж «Уралкалия» Е. Разумный / Ведомости

«Уралкалий трейдинг» (100% «дочка» «Уралкалия») подписала контракт на поставку калия в Индию, говорится в сообщении «Уралкалия».

Контракт был подписан с компанией IPL, крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений. Поставки будут осуществляться с августа 2017 г. по июнь 2018 г.

Цена поставляемых в Индию калийных удобрений соответствует текущему рыночному уровню цен, отмечается в сообщении. По информации «Интерфакса», она составила $240 за т.

Две недели назад «Уралкалий» также объявил о подписании контракта на поставку калия с китайскими Sinopec, CNAMPGC и CNOOC в августе-декабре 2017 г. По словам источника ТАСС, цена составила $230 за т. Это на 5% выше цены 2016 г.

На Индию и Китай в 2016 г. пришлось 26% продаж «Уралкалия». Цены по контрактам с покупателями этих стран – традиционный ориентир для остальной отрасли. Важна сумма первого в году подписанного контракта. В прошлом году «Уралкалий» сумел подписать контракт с китайскими компаниями только в конце августа, договорившись поставить к январю 2017 г. 600 000 т калия уже после главного конкурента – своего бывшего трейдера – Белорусской калийной компании (БКК, продает калий «Беларуськалия»), которая договорилась о продаже 1,3 млн т. Первой БКК подписала и контракт с индийскими компаниями в прошлом году, а «Уралкалий» договорился поставить крупнейшему индийскому импортеру удобрений IPL 650 000 т калия без учета опционов с августа 2016 г. по июль 2017 г.